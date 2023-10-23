Совместные азербайджано-турецкие военные маневры

Маневры пройдут от Баку до Нахичеванского эксклава, расположенного между Ираном и Арменией, в том числе на территории Нагорного Карабаха, контроль над которым Азербайджан восстановил несколько недель назад.

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Министерство обороны Азербайджана объявило о совместных с Турцией наземных и воздушных военных учениях.

Маневры пройдут от Баку до Нахичеванского эксклава, расположенного между Ираном и Арменией, в том числе на территории Нагорного Карабаха, контроль над которым Азербайджан восстановил несколько недель назад.

Учения начались в преддверии переговоров между Азербайджаном, Арменией, Турцией, Ираном и Россией в Тегеране. Формат таких переговоров был создан по инициативе Москвы в 2020 году после начала войны за Нагорный Карабах.

В сентябре после азербайджанской операции в непризнанной республике более 100 тысяч этнических армян покинули регион, несмотря на заверения Баку о соблюдении прав армян и "плане реинтеграции".

В Ереване назвали массовый выезд людей "этнической чисткой". Подавляющая часть беженцев выехала в Армению, вызвав серьезный гуманитарный кризис.