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Новая Зеландия и Аргентина - в полуфинале Кубка мира по регби

Сборная Новой Зеландии в полуфинале Кубка мира
Сборная Новой Зеландии в полуфинале Кубка мира Авторское право Themba Hadebe/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Глеб Шатуновский
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"Олл Блэкс" продолжают поход за четвертым чемпионским титулом. В напряженном матче новозеландцы одолели лидера мирового рейтинга, Ирландию. Аргентина победила Уэльс.

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Девятое поражение из девяти возможных. Сборная Ирландия не смогла преодолеть проклятие четвертьфинала Кубка мира, вновь проиграв на этой стадии турнира - 24:28 Новой Зеландии.

"Олл Блэкс" мощно стартовали, поведя 13:0, и ни разу не уступали в счете, хотя ирландцы дважды сокращали свое отставание до одного очка - попытки записали на свой счет натурализованные новозеландцы Аки и Гибсон Парк. У новозеландцев попытки оформили Фаингаануку, Савеа, Джордан, а победную точку в матче со штрафного поставил Бюден Баррет.

В другом четвертьфинальном матче Аргентина победила Уэльс со счетом 29:17.

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