Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби

By Euronews

Сборная ЮАР победила в решающем матче Кубка мира по регби команду Новой Зеландии и стала самой титулованной в истории турнира

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Сборная ЮАР во второй раз подряд завоевала Кубок мира по регби, победив в финале на парижском "Стад де Франс" команду Новой Зеландии со счетом 12:11.

На 27-й минуте с поля до конца матча был удален капитан новозеландцев Сэм Кейн. Он стал первым игроком в истории, получившим красную карточку в финале Кубка мира.

Все 12 очков победителям принес Хандре Поллард, реализовавший четыре штрафных удара.

Благодаря этой победе сборная ЮАР стала самой титулованной командой в истории турнира - она выиграла Кубок мира в четвертый раз.

Трижды трофей завоевывали новозеландцы, дважды австралийцы и один раз - англичане.