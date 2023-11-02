ЮАР: звезды регби возвратились на родину с Кубком мира

Сборная ЮАР, завоевавшая Кубок мира по регби, возвратилась на родину. В Претории тысячи людей вышли на улицы, чтобы приветствовать игроков, покоривших сердца нации. В правительственной резиденции к спортсменам обратился президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Сделав это, вы подняли дух всей нации и наполнили нас гордостью. Вы объединили народ Южной Африки", - сказал Рамафоса.

Южноафриканцы победили в финале на парижском "Стад де Франс" команду Новой Зеландии со счетом 12:11. На 27-й минуте с поля до конца матча был удален капитан новозеландцев Сэм Кейн. Он стал первым игроком в истории, получившим красную карточку в финале Кубка мира. Все 12 очков победителям принес Хандре Поллард, реализовавший четыре штрафных удара.

Сборная ЮАР выиграла Кубок мира в четвертый раз и стала рекордсменом по количеству трофеев.