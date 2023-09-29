Праздник по указу: Путин не пришел на концерт, посвященный аннексии

Путин накануне подписал указ о праздновании "Дня воссоединения с РФ", но не пришел на концерт. Президент встретился с "вагнеровцем" Трошевым, которого попросил сформировать "добровольческие подразделения".

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В Москве на Красной площади в пятницу прошел концерт, приуроченный годовщине аннексии четырех частично захваченных Россией регионов Украины. При этом мероприятие, в отличие от предыдущих подобных собраний, не транслировалось по ТВ и в интернете, а президент РФ Владимир Путин не планировал на нем появиться, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин накануне подписал указ о праздновании 30 сентября "Дня воссоединения новых регионов c РФ".

Во время патриотического концерта президент выступил на открытии Международной парламентской конференции "Россия-Латинская Америка".

В пятницу президент РФ подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 130 тысяч человек. В Генштабе ВС РФ заявили, что срочников не отправят на войну.

В этот же день российский лидер встретился с бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. Путин поручил ему заняться формированием "добровольческих подразделений" в составе минобороны РФ для войны против Украины. Во встрече также принял участие заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Путин также встретился с военными, принимавшими участие в боевых действиях против Украины. В ходе разговора президент предложил минутой молчания память одного из участников боевых действий, чьи похороны проходили в пятницу. Мужчина попал на войну из колонии.

"Хочу сказать, что мы все люди — каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, они искупили свою вину в полной мере. <...> Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения", — сказал президент РФ.

Минобороны Украины заявляет, что мобилизация проходит согласно планам и усиление процесса не готовится, но все зависит от ситуации на фронте в будущем.

В пятницу в Киеве прошел выпускной для 82 курсантов лицея №23 "Кадетский корпус" имени Владимира Великого. Здесь готовят курсантов для военной службы начиная с 7 лет. Во время церемонии присутствующие почтили память бывших учащихся лицея, погибших на войне.