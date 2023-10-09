Нападение ХАМАС: "катастрофические ошибки" военных и разведки Израиля

By Euronews

Питер Лернер, эсперт по вопросам национальной безопасности Израиля, рассказал об ошибках военных и разведывательных служб, которые сделали возможным масштабный порыв исламистов.

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Град из ракет из сектора Газа. Сотни боевиков ХАМАС, проникшие на территорию Израиля, убивают солдат, мирных жителей и берут в заложники десятки людей.

Это худший кошмар для страны, которая всегда гордилась возможностями своих разведывательных служб и армии. Однако они, говорит эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля, совершили несколько катастрофических ошибок. О чем идет речь?

Питер Лернер, эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля:"Чрезмерная уверенность военных в cуществующих защитных механизмах, будь то "Железный купол" или барьер, строительство которого было завершено пару лет назад. Была и уверенность в возможность предотвратить нападения путем проникновения по туннелям, и недостаток разведданных и, в конечном итоге, провал самой линии обороны. Таким образом, все эти три круга защиты не сделали того, что должны были".

Израильские разведслужбы считаются одними из лучших в мире, но их выводы не помогли предотвратить случившееся.

Питер Лернер, эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля:"Всего несколько недель назад высокопоставленные чиновники и сотрудники спецслужб говорили, что ХАМАС не заинтересован в широкомасштабном конфликте именно из-за предыдущих конфликтов. Они (боевики) все еще зализывают раны, потому что хотят сохранить свое господство над сектором Газа и не подвергать его риску. Очевидно, что это просчет, большой просчет со стороны разведывательного сообщества".

Лернер полагает, что армия будет аккуратно действовать в районах, где находятся заложники. Эксперт также считает, что власти проведут тщательное расследование с целью выяснить причину провалов в сфере безопасности и понять, кто несет за это ответственность.