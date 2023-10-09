EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Нападение ХАМАС: "катастрофические ошибки" военных и разведки Израиля

Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Питер Лернер, эсперт по вопросам национальной безопасности Израиля, рассказал об ошибках военных и разведывательных служб, которые сделали возможным масштабный порыв исламистов.

РЕКЛАМА

Град из ракет из сектора Газа. Сотни боевиков ХАМАС, проникшие на территорию Израиля, убивают солдат, мирных жителей и берут в заложники десятки людей. 

Это худший кошмар для страны, которая всегда гордилась возможностями своих разведывательных служб и армии. Однако они, говорит эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля, совершили несколько катастрофических ошибок. О чем идет речь? 

Питер Лернер, эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля:"Чрезмерная уверенность военных в cуществующих защитных механизмах, будь то "Железный купол" или барьер, строительство которого было завершено пару лет назад. Была и уверенность в возможность предотвратить нападения путем проникновения по туннелям, и недостаток разведданных и, в конечном итоге, провал самой линии обороны. Таким образом, все эти три круга защиты не сделали того, что должны были".

Израильские разведслужбы считаются одними из лучших в мире, но их выводы не помогли предотвратить случившееся.

Питер Лернер, эксперт по вопросам национальной безопасности Израиля:"Всего несколько недель назад высокопоставленные чиновники и сотрудники спецслужб говорили, что ХАМАС не заинтересован в широкомасштабном конфликте именно из-за предыдущих конфликтов. Они (боевики) все еще зализывают раны, потому что хотят сохранить свое господство над сектором Газа и не подвергать его риску. Очевидно, что это просчет, большой просчет со стороны разведывательного сообщества".

Лернер полагает, что армия будет аккуратно действовать в районах, где находятся заложники. Эксперт также считает, что власти проведут тщательное расследование с целью выяснить причину провалов в сфере безопасности и понять, кто несет за это ответственность.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

СБ ООН провел заседание по ситуации в Израиле

Израиль объявил войну и обещает скорое наступление

Израиль против ХАМАС: второй день боёв

Палестинские территории Израиль Сектор Газа Палестино-израильский конфликт Палестина