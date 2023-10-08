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Израиль отвечает на нападение ХАМАС

Газа
Газа Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Euronews
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Глава израильского правительства Нетаньяху заявил, что первая фаза операции "Железные мечи" завершена.

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Первый этап операции "Железные мечи" завершен, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. ЦАХАЛ уничтожил большую часть сил ХАМАС, вторгшихся на территорию еврейского государства. По последним данным в результате обострения конфликта погибли более 300 израильтян и по меньшей мере 230 палестинцев. Счет раненых идет на тысячи. 

Тем временем, израильские СМИ сообщили об освобождении заложников, удерживавшихся в южном городе Офакиме.

ХАМАС заявил, что в субботу вечером выпустил 150 ракет по Тель-Авиву. В результате одного из попаданий обрушился жилой дом. Не менее 10 человек получили ранения. В целом в субботу по югу и центру Израиля было выпущено более двух тысяч ракет.

В ночь на воскресенье израильские силы наносили удары по целям в секторе Газа, уничтожая объекты, связанные с радикальной исламистской группировкой.

Ночью бои шли в 22 населенных пунктах на израильской территории. Израильские военные заявили, что нанесли артиллерийский удар по району в Ливане, откуда были произведены выстрелы по Израилю

СМИ обсуждают критический провал израильской разведки, пропустившей подготовку к вторжению беспрецедентного масштаба.

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