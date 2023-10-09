By Euronews и AFP

В то время как в государствах Европы силы безопасности взяли под усиленный контроль еврейские объекты, в ряде ближневосточных стран прошли митинги в поддержку палестинцев.

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В минувшие выходные власти ряда европейских государств усилили охрану школ, синагог, дипучреждений и прочих еврейских объектов в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Тем временем в ряде стран Ближнего Востока прошли демонстрации в поддержку палестинцев.

Франция

В субботу во Франции, главным образом, в Париже и его пригородах, ввели дополнительные меры безопасности в районах культовых сооружений и еврейских учебных заведений.

И это - несмотря на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена, который заверял в том, что никакой угрозы в настоящий момент нет.

Охрана израильских достопримечательностей уже была усилена месяц назад - в связи с празднованием начала нового года по еврейскому календарю, которое сопровождается различными мероприятиями в сентябре и октябре.

Германия

Сразу после нападения ХАМАС на Израиль Германия взяла под усиленную охрану здания еврейской общины и израильского дипломатического представительства. Об этом сообщила в субботу министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Немецкие власти внимательно следят за "потенциальными сторонниками ХАМАС в исламистской среде", подчеркнула глава ведомства.

Берлинская полиция также ссылается на фотографии на сайте X - бывшем Twitter, - на которых якобы "изображены люди, празднующие нападение на Израиль, раздающие сладкую выпечку на улице Зонненаллее" (в этом районе столицы проживает большое количество мусульман).

Великобритания

В воскресенье полиция Лондона бросила дополнительные силы на патрулирование некоторых районов города после ряда "инцидентов", связанных с вышеупомянутыми событиями в Израиле. Британский министр внутренних дел призвал к "нулевой терпимости" в отношении тех, кто "прославляет терроризм".

"Полиция усилила патрулирование в некоторых районах Лондона, чтобы тем самым обеспечить своё заметное присутствие и успокоить население", - заявили в правоохранительных органах.

Министр по делам иммиграции Роберт Дженрик поделился в соцсети X видеозаписью, на которой видно, как собравшиеся на улице люди размахивают палестинскими флагами.

Демонстрации в поддержку палестинцев на Ближнем Востоке

В Турции, Ираке, Иране, Сирии, Ливане и Йемене в выходные прошли манифестации в поддержку палестинцев.

Иран

Сразу после начала боевых действий президент Ирана заявил, что поддерживает "законную защиту палестинской нации" и считает Израиль "ответственным за угрозу безопасности региона". В воскресенье в ряде крупных иранских городов, включая столицу, несколько сотен человек вышли на демонстрацию с флагами Палестины в руках.

В Тегеране прошёл митинг под лозунгом "Великая освободительная операция началась": плакаты с этой фразой держали участники акции. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и жгли израильские флаги.

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По дорогам, сигналя, следовали автомобили с водружёнными флагами Палестины. В некоторых населённых пунктах пускали фейерверки - сообщает официальное агентство IRNA.

Ливан

В Ливане группировка "Хезболлах" (признана террористической в США и ЕС) организовала в воскресенье в своём оплоте в южном пригороде Бейрута митинг в поддержку палестинского наступления.

Высокопоставленный член ливанского движения Хашем Сафиеддин отдал дань уважения "героям Газы" и заявил, что "время мести пришло". Ему вторили многочисленные собрашиеся, скандируя_"Смерть Израилю!"_

Сирия

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На одной из центральных площадей сирийской столицы Дамаска празднующие атаку на Израиль молодые люди раздавали пирожные водителям и пассажирам мимо проезжающих автомобилей.

Турция

В Стамбуле тысячи турок приняли участие в марше поддержки палестинцев.

"Палестинский народ лишь защищает свою родину, это не имеет ничего общего с терроризмом", - заявил Сахин Окал, активист одной из ассоциаций, организовавших акцию.

Йемен

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На демонстрации в Сане отпраздновать "большую победу" тоже собрались тысячи людей. Хуситские ополченцы, поддерживаемые Ираном и контролирующие Сану, скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю!"

Ирак

В воскресенье в центре Багдаде состоялся организованный проиранскими сторонниками автопробег в честь наступления ХАМАС. Стоя на выдвижных платформах пикапов, участники в военной форме и масках размахивали палестинскими флагами и портретами лидера Ирана.