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Белград: Сербия отвела часть войск от границы с Косово

Сотрудники косовской полиции проводят обыски в Митровице, Косово, 29 сентября 2023 года.
Сотрудники косовской полиции проводят обыски в Митровице, Косово, 29 сентября 2023 года. Авторское право Radul Radovanovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Сербские власти отвергли обвинения в наращивании военного присутствия на границе с Косово, объявив, что численность войск теперь соответствует "оперативной норме".

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Сербия отвела часть войск от границы с Косово. Об этом заявил командующий сербской армии, отвергнув обвинения в наращивании военного присутствия.

Этот шаг приветствовали США, добавив однако, что информация требует проверки. Ранее в связи с нарастанием напряжённости в регионе НАТО направило в Косово дополнительные силы.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США:
"Мы ознакомились с заявлением о том, что Сербия отвела военных и технику от границы. Эта информация ещё не проверена. Мы будем искать её подтверждения. Но если это правда, то это долгожданный шаг, к которому мы призывали на прошлой неделе. Мы были бы рады, если бы Белград предпринял этот шаг".

Как заявил Белград, Сербия сократила численность войск на границе с Косово до "оперативной нормы": с 8350 до 4500 солдат.

Милан Мойсилович, начальник штаба армии Сербии:
"После начала кризиса, связанного с безопасностью, 25 сентября численный состав военнослужащих был доведён до 8350 человек не только для охраны административной линии в наземной зоне безопасности, но и в составе компонентов подразделений, которые размещаются и дислоцируются вблизи административной линии".

Сербские военные также отвергли обвинения в том, что Белград обучил и вооружил группу боевиков, которые участвовали в столкновениях на севере Косова на прошлой неделе.

Приштина настаивает: происходящее напоминает ситуацию перед вторжением России в Украину, и Белград хочеть аннексировать территории частично признанного государства..

24 сентября в деревне Баньска произошла перестрелка косовских полицейских с вооружёнными сербами. Погибли пять человек. Косовские власти считают, что за нападением стоят сербские спецслужбы, которые спланировали целый ряд подобных провокаций. Приштина категорически отрицает обвинения.

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