Сербия дала "зеленый свет" автомобилям из Косова

By euronews

В свою очередь Приштина не сняла ограничений на сербские машины

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С 1 января автомобили с косовскими номерами могут въезжать в Сербию. Это открывает путь к прекращению давнего спора по этому вопросу, который добавил напряжения в и без того непростые взаимоотношения.

После того как в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии - шаг, который Белград вместе со своими ключевыми союзниками Москвой и Пекином отказывается признавать, - автомобильные номера стали предметом спора из-за отображения на них национальных символов.

До сих пор автомобили из Косова и Сербии могли пересекать границу только в том случае, если на них были наклеены наклейки, скрывающие соответствующие символы.

На всех административных переходах МВД страны разместило заявление о том, что разрешение на въезд в Республику Сербия автомобилей с номерами RKS не означает признания государственности Косова.

Анджелка Чуп, Euronews Сербия:

"Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что он всегда выступал за взаимность между, по его словам, двумя странами. Но добавил, что правительство Косова отменит в ответ наклейки на сербские номерные знаки только тогда, когда убедится, что Республика Сербия уважает решение, которое вступает в силу с сегодняшнего дня".

Также отныне жители Косова могут ездить в Евросоюз без обязательной шенгенской визы на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это стало частью соглашения между Брюсселем и Приштиной, которое призвано ослабить ограничения на поездки косоваров в страны Европейского союза.

По данным Европейской комиссии, к 2018 году Косово выполнило все необходимые критерии для введения безвизового режима, включая управление границами и миграцией. Впрочем одобрение задержали Франция и Нидерланды, которые были обеспокоены возможностью возникновения новых миграционных волн. Против также выступили Греция, Испания, Республика Кипр, Румыния и Словакия.

До того, как ЕС отменил визовый режим с Косовом, владельцы его паспортов могли свободно путешествовать только в 14 стран по всему миру.