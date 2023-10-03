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Визовый скандал в Польше: Еврокомиссия ждёт объяснений

Соседние с Польшей страны усилили пограничный контроль в связи с визовым скандалом
Соседние с Польшей страны усилили пограничный контроль в связи с визовым скандалом Авторское право AP Photo/Agnieszka Sadowska
By Magdalena Chodownik
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Брюссель потребовал от Варшавы провести расследование и дать разъяснения по поводу коррупционной схемы выдачи виз в польских консульствах. Крайний срок истекает 3 октября.

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На границе между Польшей и Германией действуют усиленные меры контроля. Причиной тому послужил скандал в польском правительстве с незаконной выдачей шенгенских виз.

Во вторник истекает крайний срок, установленный Еврокомиссией, когда Варшава должна дать разъяснения по поводу выявленных нарушений.

"Первые сигналы поступили в Бюро антикоррупционных расследований в июле 2022 года",  - говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Выдвинуты обвинения "в злоупотреблении служебным положением, получение взяток и финансовых выгод за посредничество во взаимодействии с госорганиами"

Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, коррупционную схему реализовывали фирмы-посредники. Они отправляли в консульства и посольства Польши в Азии и Африке списки людей, которые получали визы в обход официальных процедур.

Лукаш Чесла, журналист издания ONET:

"Правительство передало на аутсорсинг процедуру оформления визовых заявлений сторонним компаниям, как нам сообщают коллеги из Индии. Зачастую заявители даже не появлялись в консульствах и посольствах".

"Кто-то из компании брал за это деньги. То есть, чтобы попасть на приём в VFS Global для подачи документов на визу в Индии, нужно было дать взятку в размере, согласно моим источникам, около 800 евро".

"Компания в переписке со мной признаёт, что ей было известно о подобных случаях и что она всегда сообщала о них правоохранительным органам".

Компания VFS Global, которая сотрудничает с польским правительством, считает ответственными недобросовестных посредников, утверждая, что проблемы с сотрудниками хоть и имелись, но никак не касались польских виз.

Крис Дикс, руководитель отдела развития бизнеса, VFS Global:

"Мы выполняем только административные задачи: проверяем заполнение форм и т. д. Мы не участвуем в процессах принятия решений по визам. За всё время работы с польским правительством ни разу ни один из наших сотрудников не был фигурантом расследования правонарушений, связанных с визовыми услугами в Польше. Недавно произошёл инцидент, когда некоторых работников обвинили в халатности. Операция касалась другого правительства-клиента. Выявив нарушение, мы немедленно проинформировали о нём местную полицию".

Из-за возросшего числа случаев незаконного пересечения границы и визового скандала пришлось усилить пограничный контроль, чтобы остановить поток прибывающих из России, Беларуси или по балканскому маршруту. 

Анна Михальска, пресс-секретарь пограничной службы:

"Мы усилили контроль над словацким сектором и чешским сектором, в некоторой степени на литовском направлении. И, конечно, введены дополнительные меры на границе с Германией, включая совместное с немецкими службами патрулирование территории".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"Миграция - одна из ключевых тем нынешней предвыборной кампании. Подход к проблеме и решения, предложенные политиками, окажут большое влияние на то, как поляки проголосуют менее чем через две недели (15 октября)".

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Миграционный кризис Польша Германия Виза Пограничный контроль Скандал