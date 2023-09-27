By Euronews

Миграционный кризис: Германия усиливает пограничный контроль с Польшей и Чехией

Германия на фоне миграционного кризиса объявила об ужесточении пограничного контроля с Польшей и Чехией. Меры направленs на борьбу с нелегальной иммиграцией за счет гибких и мобильных полицейских проверок, объяснила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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По словам министра, цель – оказать максимальное давление на контрабандистов и защитить людей, которые подвергаются риску нелегально пересекая границы.

Федеральная полиция зафиксировала более 70 тысяч незаконных въездов в страну в этом году, говорится в пресс-релизе министерства. В основном, мигранты прибывают из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.