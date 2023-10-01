Из законопроекта исключили пакет военной помощи Киеву в размере 6 млрд долларов.

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Шатдауна не будет. Конгресс США одобрил проект бюджета на 45 дней. Вслед за Сенатом и Палатой представителей в субботу его утвердил и президент страны Джо Байден.

Сначала голосование состоялось в Палате представителей (335 голосов "за" и 91 "против"), а затем в Санте (88 "за" и 9 "против"). После законопроект утвердил президент Джо Байден.

Политикам удалось договориться о временном финансировании работы бюджетников всего за два с половиной часа до истечения крайнего срока.

Для этого пришлось исключить из законопроекта пакет военной помощи Украине, о котором просил Белый дом и демократы (их в Сенате большинстов, меньшинство - в палате представителей).

Хаким Джеффрис, лидер фракции демократов в Конгрессе США:

"Американский народ победил, радикальные республиканцы MAGA ("Вернём Америке былое величие") проиграли".

Законопроект был представлен спикером Палаты представителей от республиканцев Кевином Маккарти. Имея его в виду, Байден сказал:

"Я ожидаю, что он выполнит свои обязательства перед украинским народом и обеспечит принятие законопроекта о необходимой помощи Украине, которая нуждается в ней в этот критический момент", - говорится в заявлении американского лидера", - говорится в коммюнике Белого дома.

Белый дом пытался включить в проект финансирования изначально 24 млрд долларов помощи Украине, но встретив сопротивление республиканцев, которые требовали урезать госбюджет, сократил сумму до 6 млрд. Но и эта инициатива не нашла поддержки.

Впрочем, на голосование законодателям вынесут отдельный проект о выделении дополнительных средств на поддержку Киева. Как пишут местные СМИ, оно состоится уже на следующей неделе.

Шатдаун в США случается довольно часто, но в этом году он грозил особенно серьёзными последствиями для экономики страны, которая и без того испытывает трудности. Принятие закона о проекте бюджета позволило избежать приостановки работы миллионов сотрудников госструктур: от чиновников и военнослужащих, до коммунальщиков и сотрудников аэропортов.