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Шатдауна не будет. Конгресс США одобрил проект бюджета, но без помощи Украине

Конгресс США поддержал проект финансирования работы правительства на 45 дней.
Конгресс США поддержал проект финансирования работы правительства на 45 дней. Авторское право AP/AP
By Надежда Дрямина
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Из законопроекта исключили пакет военной помощи Киеву в размере 6 млрд долларов.

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Шатдауна не будет. Конгресс США одобрил проект бюджета на 45 дней. Вслед за Сенатом и Палатой представителей в субботу его утвердил и президент страны Джо Байден.

Сначала голосование состоялось в Палате представителей (335 голосов "за" и 91 "против"), а затем в Санте (88 "за" и 9 "против"). После законопроект утвердил президент Джо Байден.

Политикам удалось договориться о временном финансировании работы бюджетников всего за два с половиной часа до истечения крайнего срока.

Для этого пришлось исключить из законопроекта пакет военной помощи Украине, о котором просил Белый дом и демократы (их в Сенате большинстов, меньшинство - в палате представителей).

Хаким Джеффрис, лидер фракции демократов в Конгрессе США:
"Американский народ победил, радикальные республиканцы MAGA ("Вернём Америке былое величие") проиграли".

Законопроект был представлен спикером Палаты представителей от республиканцев Кевином Маккарти. Имея его в виду, Байден сказал:

"Я ожидаю, что он выполнит свои обязательства перед украинским народом и обеспечит принятие законопроекта о необходимой помощи Украине, которая нуждается в ней в этот критический момент", - говорится в заявлении американского лидера", - говорится в коммюнике Белого дома. 

Белый дом пытался включить в проект финансирования изначально 24 млрд долларов помощи Украине, но встретив сопротивление республиканцев, которые требовали урезать госбюджет, сократил сумму до 6 млрд. Но и эта инициатива не нашла поддержки.

Впрочем, на голосование законодателям вынесут отдельный проект о выделении дополнительных средств на поддержку Киева. Как пишут местные СМИ, оно состоится уже на следующей неделе. 

Шатдаун в США случается довольно часто, но в этом году он грозил особенно серьёзными последствиями для экономики страны, которая и без того испытывает трудности. Принятие закона о проекте бюджета позволило избежать приостановки работы миллионов сотрудников госструктур: от чиновников и военнослужащих, до коммунальщиков и сотрудников аэропортов.

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