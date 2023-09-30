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США: новый финансовый год без финансов?

Голосование по бюджету
Голосование по бюджету Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By euronews
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В последний день до начала нового финансового года в США Конгресс снова попробует принять проект бюджета, отвергнутый накауне

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План спикера Палаты представителей Кевина Маккарти по временному, на 30 дней, сохранению финансирования работы правительства провалился. Голосование, состоявшееся в пятницу, за день до наступления крайнего срока, сделало практически неизбежным прекращение работы правительства. Конгресс по-прежнему находится в тупике по вопросу принятия бюджета.

232 конгрессмена выступили против, за - 198. При этом 21 республиканец проголосовал за отказ от принятия пакета.

Белый дом ранее заявил, что возможная остановка финансирования может привести к тяжелым последствиям. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

"Президент считает, что многие американцы пострадают от этого. Многие семьи пострадают от этого".

У законодателей есть еще суббота, чтобы попытаться избежать шатдауна. Это не первый подобный случай. Самый продолжительный перерыв в финансировании госструктур в истории страны случился при президенте Дональде Трампе - он продлился 34 дня. До этого рекорд в 21 день был установлен в 1995–1996 годах при Билле Клинтоне. Всего с 1976 года в США произошел 21 шатдаун, как отмечает The New York Times.

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