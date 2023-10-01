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Украина и Россия обменялись ударами БПЛА

Украинский военнослужащий запускает беспилотник в Донецкой области, сентябрь 2023 г.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник в Донецкой области, сентябрь 2023 г. Авторское право Alex Babenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Украинские дроны атаковали Брянскую область. Румыния заявила о предполагаемом нарушении своего воздушного пространства российскими беспилотниками.

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Украинские беспилотники в субботу нанесли удар по пограничной российской территории. В результате атаки по посёлку Погар в Брянской области повреждено административное здание, нарушено электроснабжение района. Сообщается об одном пострадавшем.

О ночной атаке ВСУ также заявил губернатор Белгородской области. По его словам, "российские ПВО сбили воздушные цели на подлёте к городу".

Министерство обороны РФ, тем временем опубликовало в субботу видео, на которой, как утверждается, недавно поступивший на вооружение ВКС "многоцелевой истребитель СУ-35С сбивает военный самолёт Украины".

Также ведомство обнародовало кадры "боевой работы экипажей самоходных гаубиц Западного военного округа в районе Купянска".

Воздушная тревога в ночь на 1 октября была объявлена на почти половине территории Украины. Взрывы прогремели в Запорожье, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Между тем, Румыния заявила о предполагаемом нарушении своего воздушного пространства российскими беспилотниками.

Радары зафиксировали "большое количество дронов", направлявшихся в сторону Украины в районе восточного города Галац, а также "некие упавшие объекты", которые в настоящий момент ищут.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель совершил необъявленный визит в Одессу, где напомнил о том, что Брюссель поддержит Киев в процессе восстановления "объектов, пострадавших от варварских ударов России".

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