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В США одобрен проект финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Законопроект предусматривает двухэтапное финансирование до 2 февраля. Если он будет принят Сенатом и подписан президентом, правительство снова избежит шатдауна

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Палата представителей Конгресса США приняла временный законопроект о двухэтапном финансировании правительства, позволяющий предотвратить шатдаун.

За него проголосовали 336 конгрессменов, включая 209 демократов, против — 95.

Согласно документу, часть ведомств будут обеспечены до 19 января. Остальные, включая министерство обороны, до 2 февраля.

При этом законопроект не предусматривает выделения помощи Украине и Израилю.

Теперь документ должен быть одобрен Сенатом не позднее 17 ноября, после этого его готов подписать президент Джо Байден.

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