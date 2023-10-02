Евросоюз продолжит поддерживать Киев, несмотря на политику США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "глубоко сожалеет" о решении правительства США исключить помощь Киеву из проекта бюджета во избежание шатдауна.
Жозеп Боррель разочарован исключением помощи Украине из проекта бюджета США. Об этом глава европейской дипломатии заявил во время визита в Киев, где вместе с руководством страны принял участие в церемонии памяти погибших украинских военных.
По словам Борреля, Евросоюз продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря на политику Вашингтона и независимо от результатов контрнаступления.
Вопреки принятому решению президент Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты не оставят Украину, призвав Конгресс "прекратить игры и приступить к работе".
В Киеве Боррель также встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым и представителями неправительственных организаций, работающих в Украине.