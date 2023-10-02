Евросоюз продолжит поддерживать Киев, несмотря на политику США

By Euronews

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "глубоко сожалеет" о решении правительства США исключить помощь Киеву из проекта бюджета во избежание шатдауна.

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Жозеп Боррель разочарован исключением помощи Украине из проекта бюджета США. Об этом глава европейской дипломатии заявил во время визита в Киев, где вместе с руководством страны принял участие в церемонии памяти погибших украинских военных.

По словам Борреля, Евросоюз продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря на политику Вашингтона и независимо от результатов контрнаступления.

Мы были удивлены тем, что в результате согласования в последнюю минуту было принято решение, о котором мы должны глубоко сожалеть... Наша военная поддержка Украины достигла цифры в 25 млрд евро Жозеп Боррель глава европейской дипломатии

Вопреки принятому решению президент Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты не оставят Украину, призвав Конгресс "прекратить игры и приступить к работе".

Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не свернем с пути Джо Байден президент США

В Киеве Боррель также встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым и представителями неправительственных организаций, работающих в Украине.