Примут ли Болгарию в Шенген до конца 2023 года?

Некоторые страны ЕС блокируют присоединение Болгарии к Шенгенской зоне, указывая на большое количество мигрантов, попадающих в Евросоюз по "балканскому маршруту". Однако осведомленные источники ожидают ее вступления в Шенген уже в конце этого года.

Болгария изо всех сил старается присоединиться к зоне свободного передвижения, и уже несколько лет Европарламент и Еврокомиссия подтверждают, что она к этому готова. Но Нидерланды и Австрия блокируют ее вступление, указывая на большое количество мигрантов, попадающих в ЕС по "балканскому маршруту" через Турцию и Болгарию. В то же время неправительственные организации бьют тревогу по поводу предполагаемого применения насилия со стороны болгарских пограничников. "Очевидец" отправился на границу, чтобы узнать подробности.

Болгария является членом НАТО и Европейского Союза. На месте ушедшего в историю "железного занавеса" был возведен современный пограничный забор, призванный предотвратить нелегальный переход мигрантов на территорию ЕС. В 2022 году болгарская пограничная полиция пресекла 164 000 попыток нелегального пересечения границы, в 2021 году их было по 55 000, по данным Министерства внутренних дел.

В последние месяцы из Болгарии поступают тревожные новости: несколько полицейских погибли в автомобильных авариях с участием контрабандистов, перевозивших мигрантов. 18 мигрантов задохнулись в грузовике с деревянными тайниками. Поступают многочисленные сообщения о том, что болгарские пограничники избивают мигрантов и выталкивают их обратно в Турцию.

Диана Димова, основатель правозащитной организации "Миссия Крылья": "За год у нас было более 600 человек, которые официально рассказали нам, что столкнулись с пограничным насилием и вытеснениями на границе. Мы видели очень много страшных примеров. Болгарская пограничная полиция избивала их".

Болгарский Хельсинкский комитет зафиксировал в прошлом году 5000 случаев незаконного выдворения (реальные цифры могут быть гораздо выше).

Euronews обратился к Ивайло Тончеву за комментариями к этим обвинениям. Тончев руководит региональным управлением пограничной полиции в Елхово и утверждает, что никакого насилия в отношении мигрантов нет: "А в случааях, когда применяется физическая сила, это делается в соответствии с законодательством. Есть агрессивные группы (мигрантов), которые бросают в нас камни".

ЕС поддерживает Болгарию в модернизации пограничного контроля. Недавно на эти цели было выделено 200 млн. евро. Осведомленные источники полагают, что Болгария может стать членом Шенгенского соглашения уже в конце этого года.