Словакия: правые пытаются подняться на растущей волне миграции

Мигранты массово едут в Словакию, надеясь получить удостоверение, которое, как они думают, поможет им попасть в Западную Европу. Кризисом пытаются воспользоваться правые и крайне правые партии.

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20 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу Венгрии со Словакией за последние несколько месяцев. Об этом сообщил мэр одного из приграничных сел. Они приезжают, потому что знают, что получат удостоверение от властей, с которым они надеются легче путешествовать в Западную Европу.

Виктор Лестьянский, мэр Ипельске Предмостия:

"Поначалу жители деревни явно выражали готовность помочь, они давали еду и питье, а если им требовалась какая-то другая помощь, они были рады ее оказать. Но по мере того, как это происходило все чаще и чаще с прибытием все больших и больших групп, я думаю, люди стали беспокоиться".

Некоторые мигранты просто переплывают пограничную реку, но пересечь её по мосту в Ипельске Предмостье намного легче:

Адам Мадьяр, Euronews:

"Расшатанный пешеходный мост, соединяющий Ипельске Предмостие в Словакии с окраиной Дрегелипаланка в Венгрии, является одним из важнейших пунктов пересечения границы для мигрантов. Красная пачка сигарет с кириллическими надписями, которая, вероятно, путешествовала со своим владельцем из Сербии, показывает, что они были здесь недавно".

Чтобы получить удостоверение, иммигранты стараются как можно быстрее попасть в руки полиции по прибытии в Словакию. В соседней деревне мы встретили целую группу, уже находившуюся под стражей в полиции.

Хотя документ о прибытии доступен уже много лет, иммигранты начали приезжать лишь недавно. По мнению некоторых словацких политиков, МВД Венгрии дало указание полиции не задерживать мигрантов, направляющихся в Словакию. Венгерская полиция не ответила на наши неоднократные просьбы прокомментировать это утверждение.

Аналитики говорят, что обвинение венгерского правительства больше похоже на теорию заговора, но союзник Виктора Орбана в Словакии использует в своих целях эту ситуацию накануне субботних выборов.

Геза Токар, политолог:

"Сам этот вопрос, безусловно, хорош для ((Роберта)) Фицо, потому что либеральным или правым партиям трудно с ним справиться. В любом случае, Словакия никогда не была страной назначения для иммигрантов, и тот факт, что большое число иммигрантов или нелегальных иммигрантов появляется в Словакии - это явно новая ситуация для властей, которые к ней не готовы".

Через несколько часов, когда мы вернулись в деревню, подъехал автобус для ожидающих иммигрантов. После тщательного обыска полицейские и военные посадили их в автобус, который доставит их на хорошо охраняемый сборный пункт на заброшенном складе. Нам не разрешили идти дальше.