Мигранты не оставляют попыток попасть в Европу через границу с Беларусью

Несмотря на то, что число людей, пытающихся нелегально попасть в Литву из Беларуси, существенно уменьшилось после всплеска в 2021 году, проблема до сих пор актуальна для этой пограничной территории. Репортаж.

Недавно Конституционный суд Литвы признал незаконным содержание мигрантов в спеццентрах более шести месяцев без права покидать их и в отсутствие соответствующего постановления суда.

**Эмилия Свободайте, представитель НКО Sienos grupe:

**_"Когда начался миграционный кризис в 2021 году, людей автоматически помещали в центры содержания, без права на свободное передвижение. Поэтому Конституционный суд постановил, что это противоречит основному закону страны. Это означает, что люди, которые жили в лагерях, теперь могут требовать возмещения ущерба"._

В центре для иностранцев в городе Пабраде находятся 132 человека. В отношении некоторых было выдано судебное постановление о задержании. Но есть среди них и те, кто имеет право беспрепятственно передвигаться и выбирать место своего пребывания, пока они ждут ответа на запрос о предоставлении убежища.

Для одних Литва - конечный пункт назначения, для других - перевалочный

Б. Берт, мигрант из Шри-Ланки:

"Я женился. И через два дня после свадьбы какие-то люди, политики пришли ко мне домой, начали угрожать. На меня нападали дважды. Я не чувствовал себя в безопасности в Шри-Ланке. Через неделю после свадьбы я поехал в Узбекистан и пробыл там два месяца. Затем отправился в Беларусь. А ещё через шесть месяцев прошёл через лес и пересёк границу с Литвой".

Мужчина хочет остаться в Литве и надеется перевезти сюда жену. Но многие ищущие убежища лица отправляются дальше, на Запад.

С начала года в странах ЕС было выявлено 1500 таких случаев.

Александрас Кисловас, директор Центра регистрации иностранцев в Пабраде:

_"На прошлой неделе в наш центр прибыли 22 человека. В основном это люди, незаконно пересёкшие латвийско-белорусскую границу.__Мы стараемся отправлять их обратно в Латвию._Большинство лиц, которые получают возможность свободно выходить за пределы центра, уезжают из Литвы, едут в другие страны, в Центральную Европу".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"Многие люди, ходатайствующие о предоставлении убежища в странах Балтии, попытаются добраться до Западной Европы. Но большинство из них вернут сюда в соответствии с Дублинскими соглашениями".