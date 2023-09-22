Байден обещает Зеленскому больше оружия

By Euronews

Президент США одобрил новый пакет военной помощи Украине. Скоро она получит дополнительные средства ПВО, боеприпасы и артиллерию.

Джо Байден пообещал Украине поставить новую партию оружия. Об этом он объявил на переговорах в Белом Доме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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В ближайшее время на вооружение ВСУ поступят средства противовоздушной обороны, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.

В ходе беседы с Владимиром Зеленским Байден упомянул о своих опасениях по поводу грядущего голосования в Конгрессе по вопросу о регулярной помощи, которую США оказывают Украине с самого начала вторжения в страну российских ВС. Американский лидер выразил надежду на то, что "здравый смысл победит".

Ранее Зеленский встретился с конгрессменами, получив от них тёплый приём. Президент Украины высказал утверждение о том, что Киев может проиграть войну с Россией, если законодатели-республиканцы решат сократить объёмы регулярной военной помощи.

Джо Байден, президент США:

"В_ Украине живут храбрые люди, и это не гипербола. Народ Украины проявил безмерную храбрость, отвагу, вы вдохновили мир, вы, правда, вдохновили мир своей решимостью защищать эти принципы. Американский народ и его партнёры и союзники полны решимости делать всё от них зависящее, чтобы мир был на вашей стороне, и это наша главная цель"._

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Спасибо вам за ваше приглашение. Наш регулярный диалог доказал, что наши страны действительно являются стратегическими союзниками и друзьями. И мы высоко ценим ту жизненно важную помощь, которую Соединённые Штаты оказывают Украине в борьбе с российским террором".

Несмотря на то, что ВСУ получат новое оружие для поддержки своего контрнаступления, Зеленский покидает Вашингтон без ракет дальнего радиуса действия, о которых он давно просил.

Всего за время войны США предоставили Украине военную помощь на сумму около 100 млрд долларов, из которых 43 млрд - в виде вооружений.

Ранее Варшава объявила о том, что больше не ведёт поставок оружия Киеву. По словам властей, в Польше понимают всю серьёзность ситуации, но стране самой нужно вооружаться.