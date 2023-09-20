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Зеленский в Белом доме: что Украина ждет от США

FILE - Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 мая 2023 г.
FILE - Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 мая 2023 г. Авторское право Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Joshua Askew
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Какие надежды возлагает Киев на Вашингтон во разгар войны с Россией?

В то время как на родине бушует война, президента Украины Владимира Зеленского ждут в Белом доме.

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Он встречается со своим американским коллегой для переговоров, которые проходят после открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Так что бы хотела Украина получить от США и в чем нуждается Киев в данный момент? И, что более важно, может ли Вашингтон дать это?

1. Гарантировать помощь

Президент США Джо Байден намерен предоставить Украине дополнительные 24 млрд. долларов на нужды в сфере безопасности и в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь вытеснить Россию с ее территории.

Впрочем, несмотря на обещание помогать Киеву "столько, сколько потребуется", попытка выделения новых средств пребывает в глубокой неопределенности из-за растущего политического тупика в Конгрессе по поводу федеральных расходов.

Законодатели-республиканцы настаивают на широком сокращении бюджетных расходов, а в конце месяца возникла угроза прекращения работы правительства.

"Внутри Америки существует множество разногласий, особенно на правительственном уровне, - говорит Джорджиан Тейлор, изучающая войну в Украине в Университете Лидса. - Зеленский собирается сделать последний рывок, чтобы попытаться получить эту помощь".

2. Усилить поддержку США

За противостоянием в Вашингтоне скрывается растущий партийный раскол, причем некоторые республиканцы, выступающие под лозунгом "Сначала Америка!", хотят полностью прекратить помощь Украине.

В интервью Euronews Тейлор отметила: "С американской стороны есть опасения, что речь идет о выделении дополнительных средств". Она добавила, что правые все чаще критикуют предполагаемый "карт-бланш", выданный Киеву.

Вероятно, президент Украины попытается решить эту проблему, встретившись в ходе своей поездки с американскими законодателями, представляющими обе стороны политического раскола.

По мнению Тейлор, Зеленский хочет заручиться их поддержкой в преддверии президентских выборов в США в 2024 г., на которых к власти может прийти Дональд Трамп.

Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Former President Donald Trump speaks at the Pray Vote Stand Summit, Friday, Sept. 15, 2023.Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Бывший президент, против которого в настоящее время выдвинуто несколько уголовных обвинений, не взял на себя обязательств по поддержке Украины в войне против России. Он заявил в марте, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

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Опрос CNN, проведенный в прошлом месяце, показал, что большинство американцев выступает против выделения дополнительных средств Украине. Причем 55% опрошенных заявили, что Конгресс США не должен санкционировать дальнейшее финансирование.

3. Вселить уверенность в контрнаступление

По словам Тейлор, прогресс Украины во время контрнаступления обязательно будет поднят во время встречи двух лидеров.

"Это очень сложная тема для обсуждения, поскольку существует очень много факторов... Но я думаю, что США хотели бы видеть больший прогресс", - сказала она в интервью Euronews.

"Но я не думаю, что это будет мощный прорыв, который бы позволил Киеву добиться успехов на поле боя... Это очень смелое заявление, особенно когда вы не принимаете непосредственного участия в боевых действиях".

Оснащенный западными вооружениями на миллиарды долларов, Киев в июне начал контрнаступление против российских войск. Прогресс идет медленно, Москва оказывает жестокое сопротивление.

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Зеленский может поделиться с Байденом "более глобальным стратегическим видением" войны, считает доктор Джейд Макглинн, исследователь из Королевского колледжа. Он указывает на "разительные отличия" между западным и украинским пониманием конфликта.

Украинский лидер захочет доказать, что Украина должна одержать полную победу, которая определяется как полное изгнание российских войск со своей территории.

"Некоторые представители Запада возвышают голос в пользу необходимости мира, а мир предполагает компромисс", - считает Макглинн. Он ссылается на аргументы, согласно которым Киев должен отдать Москве захваченные земли в обмен на прекращение боевых действий.

В то же время, по словам исследователя, у Украины есть "довольно свежие доказательства того, что умиротворение не работает". Он имеет в виду прокси-войну России на востоке Украины, которая началась в 2014 году.

"Подавляющее большинство украинцев не хочет идти на территориальный компромисс из-за угрозы, которую это создаст для будущего Украины и их детей. Они оценивают войну в гораздо более мрачных тонах, чем это может видеться некоторым западным наблюдателям".

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4. Больше оружия

Еще одним пунктом повестки дня, вероятно, станет вопрос о вооружении: Украине необходимо больше оружия и боеприпасов в связи с наступательной операцией на юге и востоке страны.

"Украинцы не обязательно будут добиваться нового оружия. Главное - получить его вовремя, - говорит Макглинн. - Это было основным камнем преткновения, потому что очень многое из того, что было обещано, было отложено или слишком долго доставлялось".

В апреле Зеленский предупредил мировых лидеров, что задержки с поставками оружия в его страну стоят человеческих жизней.

Потребность Киева в оружии становится все более острой. Официальные лица, включая самого президента Украины, заявили, что контрнаступление не будет приостановлено этой зимой, несмотря на то, что погода осложняет ведение боевых действий.

Многомесячная пауза в прошлом году, по мнению наблюдателей, дала России достаточно времени для подготовки своих оборонительных сооружений. И это значительно осложнило украинскую кампанию.

5. Подтолкнуть к вступлению в НАТО

После вторжения России в феврале 2022 года Украина возобновила усилия по вступлению в НАТО.

Однако ее амбициозная заявка была сорвана: в сентябре 2022 года военный альянс во главе с США отклонил просьбу Киева об ускоренном вступлении.

"Зеленский постоянно настаивает на признании НАТО", - говорит Тейлор, полагая, что эта тема, скорее всего, будет обсуждаться в Белом доме.

Она предполагает, что видимое сближение России и Северной Кореи может сделать эти "разговоры о НАТО более обстоятельными". На прошлой неделе состоялась встреча лидеров обеих стран.

"Мы не знаем, выйдет ли конфликт за пределы Украины. Этот риск всегда существует", - говорит Тейлор в интервью Euronews, добавляя, что на встрече Байдена и Зеленского "могут обсуждаться более насущные вопросы".

Некоторые наблюдатели считают членство Украины в НАТО наилучшим способом обеспечения будущего мира в стране и Европе, так как "зонт безопасности" НАТО сдерживает возможную российскую агрессию.

В то же время, как говорят эксперты, существует несколько причин, по которым Киев не может вступить в альянс. Среди прочих  - риск более масштабной войны, недостаточная готовность Киева и возможная пропагандистская победа президента России Владимира Путина.

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