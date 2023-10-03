США: Гетц против спикера Маккарти

By euronews

Депутат Палаты представителей, республиканец Мэтт Гетц намерен сместить с поста спикера палаты Кевина Маккарти

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Один из самых рьяных критиков спикера Палаты представителей Кевина Маккарти намерен осуществить свою угрозу: сместить республиканца из Калифорнии с руководящего поста. Депутат Мэтт Гетц заявил, что он воспользуется процедурным инструментом - так называемым предложением об отставке, - чтобы попытаться лишить Маккарти его должности уже на этой неделе.

Это произошло после того, как Маккарти положился на демократов в вопросе обеспечения необходимого количества голосов для временного продолжения финансирования правительства и госструктур.

Несмотря на использование этого процедурного механизма (последний раз в 2015 году), еще ни один спикер не лишался своего поста на основании предложения об отставке.

Накануне спикер Маккарти заявил, что он сосредоточен на своей работе, добавив, что хочет быть "консерватором, который показывает, как управлять":

"Я хочу быть консерватором, который показывает, как управлять. Я думаю, что это важно для страны. Я думаю, что это важно для нашей партии. И самое главное - сделать эту работу. К сожалению, если мы будем сидеть и ждать в Сенате, то ничего не произойдет. У нас там демократы, которые не хотят ничего делать. Я хочу быть консерватором, который управляет страной".

Маккарти также заявил, что он выступает за поставку оружия Украине, но при этом необходимо принять меры по охране южной границы.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис не сообщил пока, присоединится ли его фракция к республиканцам, сторонникам жесткой линии, чтобы помочь свергнуть Маккарти. Возможно, демократы могут поддержать его в обмен на политические или законодательные уступки.

Как пишут американские СМИ, демократы были недовольны тем, что Маккарти отказался от соглашения с Байденом по расходам, а также принял решение начать расследование по делу об импичменте Байдена без предварительного голосования.

Теоретически демократы могут в ответ потребовать, чтобы Маккарти выполнил условия сделки с Байденом, а также отказался от усилий по сокращению расходов, прекратил расследование дела об импичменте или добился голосования по законодательству о контроле над оружием и иммиграции.