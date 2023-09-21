Зеленский надеется на Конгресс: будет ли одобрен пакет помощи?

By euronews

Президент Украины встретился с конгрессменами от обеих партий

Удалось ли президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить конгрессменов и сенаторов одобрить дополнительное финансирование для Украины?

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В Капитолии Зеленский встретился с видными представителями Демократической и Республиканской партий.

Некоторые радикальные республиканцы в Конгрессе угрожают блокировать новый пакет многомиллиардной помощи Киеву. Другие полагают, что поддержки должно быть больше. В их числе представитель Техаса республиканец Майкл Маккол.

Майкл МакКол, конгрессмен:

"Я знаю, что среди представителей обеих сторон есть некоторые разногласия, но я сказал, что война на истощение не приведет к победе. Именно этого хочет Путин, потому что он хочет сломить волю американского народа и европейцев. Мы не можем позволить себе войну на истощение. Нам нужен план победы, и мы должны сделать это как можно скорее".

Зеленский встретился с главой республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. По словам Шумера, во время переговоров Зеленский предупредил об опасности задержек с выделением финансирования.

В тотже день украинский лидер провел переговоры с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином. С просьбой к Конгрессу одобрить пакет военной помощи Украине на сумму 24 млрд долларов Белый дом обратился в среду. Объемы помощи Киеву на новый финансовый год - тема споров среди заканодателей.