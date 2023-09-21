Брюссель обнадёживает Варшаву и поддерживает Киев

Еврокомиссия подтвердила свою поддержку Украине. Это потребовались после отказа Польши поставлять оружие восточному соседу, воюющему с Россией.

Польша ещё недавно была самым верным союзником Украины в войне с Россией. На польской территории проходили подготовку украинские солдаты, которых там обучали и снаряжали всем необходимым для боя. Но теперь Варшава заявляет, что прекратит посылать Киеву оружие.

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Спор двух столиц по поводу поступающего в Польшу дешевого украинского зерна спровоцировал в Брюсселе разговоры о том, насколько сильна солидарность Евросоюза с воюющей страной-кандидатом на вступление в него.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано попытался развеять такие сомнения:

"Суть в том, что позиция и политика Евросоюза остаются неизменными. А политика и позиция ЕС - это непоколебимая, твердая, неизменная поддержка Украины. Мы будем поддержать Украину столько, сколько требуется, во всех сферах, где мы можем её поддерживать, включая военную помощь».

В прошлую пятницу Еврокомиссия приняла решение не продлевать временный запрет на украинское зерно, несмотря на желание Польши поступить иначе и избавить от внешней конкуренции своих фермеров. В ответ Украина направила во Всемирную торговую организацию иск против Польши и ряда других стран и заявила, что всё это играет на руку только России. В Варшаве выражают сожаление по поводу того, что Брюссель не выступил твердо на её стороне.

Однако депутат Европарламента от немецких "зелёных" Сергей Лагодинский считает такую оценку несправедливой:

«Перед Еврокомиссией стоит трудная задача. Нужно обеспечить способность украинской экономики выжить в этой войне и для этого найти безопасные пути для вывоза из Украины продовольствия нуждающимся в нём странам мира. При этом нужно учесть интересы Польши. По-моему, Еврокомиссия была права, когда поставила на первое место оказание помощи Украине, и лишь затем поддержку и решения проблем Польши".

Позднее этого Варшава уточнила свои планы, заявив, что завершит отправку Киеву уже обещанного оружия. Но евродепутат-либерал от Эстонии Урмас Паэт считает, что долгосрочные стратегические задачи Польши заставят её и дальше делиться с Украиной своими арсеналом.

«Я убеждён, что отказа на самом деле не произойдет. Польша хорошо знает, что поставлено на карту и что ей будет нужно в перспективе. Польским и европейским интересам отвечало бы снабжение Украины всем необходимым, в том числе, оружием».

Сообщается, что оружия стало не хватать самой Польше. Советские танки и другая старая техника у неё уже заканчиваются. Независимо от того, осуществит ли Варшава свою угрозу прекратить поставки, уже нанесен ущерб её отношениям с Киевом, на восстановление которых могут потребоваться годы.