Экопротесты в Европе без выходных

Повысить углеродный налог, отказаться от ископаемого топлива, действовать, чтобы остановить глобальное потепление. С такими призывами и требованиями в десятках стран и сотнях городов по всему миру экоактивисты начали акции протеста. Они будут продолжаться все выходные.

Тысячи людей вышли на улицы Вены на акцию, организованную движением Греты Тунберг "Пятницы ради будущего". Шествие по центральным улицам австрийской столицы завершилось сидячим митингом возле здания парламента.

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В Риме манифестация у Колизея собрала всего четырёх активистов, но очень мотивированных.

Алессио Петронелли, представитель итальянской ассоциации Rinascimento Green:

"Мы хотим попросить итальянское правительство и мировых лидеров прекратить новые инвестиции в ископаемое топливо. Это основной источник изменения климата, от которого страдает весь мир. Этим летом Италия пережила разрушительные пожары и катастрофические наводнения!"

В Гааге полиция разгоняла водомётами демонстрантов из движения "Восстание против вымирания", которые блокировали проезжую часть.

На ближайшие дни запланированы сотни акций протеста в 54 странах мира. Включая воскресный марш в Нью-Йорке за прекращение использования ископаемого топлива. Он приурочен к заседаниям Генассамблеи ООН и "Саммиту по климатической амбициозности", которые пройдут там же на следующей неделе.

Согласно отчёту МВФ, в прошлом году правительства потратили рекордные 7 трлн долларов на субсидии на ископаемое топливо. А нынешний год побил многочисленные температурные рекорды, которые сопровождались резкими погодными колебаниями - от волн жары до проливных дождей - во многих странах и континентах.