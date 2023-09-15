Сыну президента США предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия

Согласно версии прокуроров, Хантер Байден солгал при оформлении декларации о покупке оружия. Он указал в ней, что не употребляет наркотики, хотя в то время боролся с наркозависимостью.

Хантеру Байдену предъявили официальные обвинения в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

РЕКЛАМА

Этим завершилось длительное расследование, за которым последует суд над сыном президента США - в преддверии выборов 2024 года.

Суть обвинений сводится к тому, что при заполнении документов на покупку оружия в октябре 2018 года Байден солгал, указав, что не употребляет наркотики и не является наркозависимым.

Однако известно, что в то время он боролся с пристрастием к крэк-кокаину. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое сделал федеральный суд штата Делавэр.

Ранее сорвалась сделка Хантера Байдена с правосудием. По ней тот должен был признать вину в неуплате налогов на 4 миллиона долларов дохода в 2017 и 2018 годах, что позволило бы гарантированно избежать тюремного заключения. Сделку подвергли резкой критике республиканцы.

Теперь 53-летнему Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы. Правда, “фактические сроки наказания за такого рода преступления, как правило, меньше максимального срока”, - уточняет Министерство юстиции.

Судебная тяжба, похоже, закончится нескоро. Адвокат Хантера Байдена утверждает, что он его подзащитный не нарушал закон и остается защищенным положением об иммунитете, которое было частью сделки о признании вины.