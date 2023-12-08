By Euronews

Сына действующего президента США обвиняют в неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов. Ранее Байдену-младшему были предъявлены обвинения по делу о покупке оружия

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Хантеру Байдену предъявлены новые обвинения, они включают три уголовных преступления и шесть правонарушений. И все они касаются неуплаты налогов.

Согласно обвинительному заключению, сын действующего президента США не заплатил казне по меньшей мере $1,4 млн за 2016-2019 налоговые годы.

Если он будет признан виновным, ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Спецпрокурор Дэвид Уайсс утверждает, что Хантер "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни, вместо налогов".

В документе также утверждается, что Байден "неплохо зарабатывал", в советах директоров украинского промышленного конгломерата и китайского фонда прямых инвестиций в те годы.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем правонарушениям, связанным с владением оружием.