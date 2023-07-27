Сын Байдена отказался признавать себя виновным в неуплате налогов

Euronews

Проблемы с правосудием Хантера Байдена продолжаются: в суде развалилась сделка, благодаря которой он мог избежать тюрьмы.

Сын главы Белого дома Хантер Байден признал себя невиновным в уклонении от уплаты налогов и хранении огнестрельного оружия, будучи наркозависимым, после того, как судья в штате Делавэр отказалась утвердить сделку с прокурорами, которую ещё в июне заключила его защита.

В рамках достигнутого соглашения Байден-младший был готов признать свою вину в обмен на условный срок. В ходе трёхчасового слушания адвокаты и судья разошлись во мнениях насчёт того, обеспечит ли сделка иммунитет обвиняемому от любого судебного преследования в будущем по делам, которые пока ещё не расследуются.

У сторон есть 2 недели на подготовку нового документа.

Развал сделки с воодушевлением встретили республиканцы, которые называли её слишком благосклонной по отношению к члену семьи действующего главы государства. В Конгрессе сторонники экс-президента Дональда Трампа ведут собственное расследование деятельности Хантера Байдена.