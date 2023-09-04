Несмотря на несколько уголовных дел и 91 предъявленное ему обвинение Дональд Трамп остается лидером предвыборной гонки среди кандидатов-республиканцев. Однако согласно опросам, американцы не хотели бы повторения дуэли "Байден против Трампа" осенью 2024 года.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп заявил: "Я могу встать посреди Пятой авеню и выстрелить в кого-нибудь. И я не потеряю избирателей".

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У меня самые преданные сторонники, говорил тогда Трамп. И в итоге выиграл выборы.

В 2023 году бывший президент США снова оказался в центре внимания СМИ, заявив о намерении вернуться в Белый дом, одержав победу осенью будущего года, несмотря на более чем 90 обвинений, которые предъявлены ему в рамках четырех уголовных дел.

Экс-президент настаивает на своей невиновности и обвиняет прессу в "охоте на ведьм".

"Обвинительный приговор или даже просто обвинительное заключение, скорее всего, больше навредят ему, чем помогут на выборах. Однако в процессе первичных выборов, в ходе выдвижения кандидатур, это явно помогает ему. Это отвлекает внимание от других", - полагает председатель организации "Республиканцы за рубежом" Грег Свенсон.

Профессор американской политики Бирмингемского университета Скотт Лукас считает, что более серьезная проблема заключается в том, что утверждение о том, что Трамп лидирует в опросах, означает, что СМИ до сих пор покупаются на его заявления.

"В данном случае, СМИ уделяют всё внимание Трампу. Если бы пресса на равных освещала кандидатов и проблемы, а не относилась к этому как к цирку с Трампом в качестве главной звезды, тогда можно было бы говорить о настоящем демократическом процессе. Сейчас СМИ фактически помогают Трампу стать кандидатом на пост президента от республиканцев", - сказал Лукас в интервью Euronews.

Несмотря на то, что новости о Трампе постоянно оттесняют на второй план других кандидатов-республиканцев, есть общее понимание того, что бывший президент и без этого может одержать победу на партийных праймериз: сейчас у него самый высокий рейтинг.

"Что касается кандидатов-республиканцев, на дебатах в среду вечером в Висконсине шесть из восьми подтвердили, что даже если Трамп будет осужден, поддержат его выдвижение. Политический расчет этих кандидатов таков: если сказать, что Трамп не должен занимать президентский пост, можно потерять все шансы получить избирателей Трампа. Честно говоря, это стало феноменом для Республиканской партии с тех пор, как Трамп выиграл выборы в 2016 году", - отмечает Лукас.

При этом, согласно опросам, менее четверти американцев желают вновь видеть на посту президента Джо Байдена.

Значительная часть граждан США полагает, что Байден слишком стар для того, чтобы исполнять обязанности президента.

Стоит заметить, что действующий глава государства всего на 3,5 года старше Дональда Трампа.

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"75% американских избирателей не хотят повторения противостояния Трамп против Байдена. 66% республиканцев не хотят, чтобы он снова баллотировался, и столько же демократов не хотят, чтобы свою кандидатуру выставлял Байден. Многие республиканцы скажут: "Настало время идти вперёд", - убежден Грег Свенсон.