СБУ: под Евпаторией уничтожена российская система ПВО

Украина утверждает, что в результате ночного удара ракетами и беспилотниками в районе города Евпатория в аннексированном Крыму была уничтожена российская система ПВО.

Как сообщил агентству Reuters источник в украинской разведке, в результате совместной операции Службы безопасности Украины и военно-морских сил был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Триумф".

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Аналогичное заявление сделало украинское СМИ "Украинская правда", ссылаясь на источник в СБУ.

Согласно этим сообщениям, сначала беспилотники ослепили систему ПВО, атаковав ее радар и антенну, а затем по пусковым установкам системы были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" украинского производства.

Согласно карте Атлантического совета 2018 года, система ПВО "Триумф" действительно находилась вблизи Евпатории.

Это уже второй удар по оккупированному Крыму за последние два дня.

В среду в результате удара по Севастопольскому судоремонтному заводу были повреждены два российских военных судна - десантный корабль и подводная лодка, а также нанесен ущерб инфраструктуре порта.

По мнению ISW, повреждение одного из основных ремонтных предприятий Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, вероятно, будет иметь отголоски в случае дальнейших ударов Великобритании по российским военно-морским объектам.

С середины июля беспилотники и ракеты регулярно наносят удары по российским военным складам и объектам инфраструктуры в оккупированном Крыму.