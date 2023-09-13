Атака на Севастопольский судостроительный завод: что предшествовало нападению

В ходе, судя по всему, самого амбициозного удара Киева по контролируемому Россией порту с начала полномасштабного вторжения, украинские силы провели мощную атаку на судоремонтный завод в Севастополе в аннексированном Крыму.

В ходе, судя по всему, самого амбициозного удара Киева по контролируемому Россией порту с начала полномасштабного вторжения, украинские силы провели мощную атаку на судоремонтный завод в Севастополе в аннексированном Крыму.

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Министерство обороны России заявило, что украинские вооруженные силы атаковали сухие доки Севастопольского судоремонтного завода, которые Россия использует в качестве ремонтной базы для своего Черноморского флота, с использованием 10 крылатых ракет и трех беспилотных катеров.

Что происходило до этого нападения?

За последние несколько дней военная разведка Украины сообщила, что украинские силы восстановили контроль над несколькими газовыми и нефтяными морскими буровыми платформами.

Они были захвачены Россией во время вторжения и последующей незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Платформы использовались Москвой в военных целях с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Оснастив их средствами электронной разведки и боевыми средствами, российские военные могли использовать платформы для наблюдения за поверхностью, воздухом и подводным пространством в северо-западной части моря между Крымом и Одессой.

С 2015 года Россия переместила их из территориальных вод Украины на Одесском газовом месторождении ближе к западному побережью Крыма.

Именно здесь в конце августа ненадолго высадились украинские войска.

В Минобороны тогда заявили, что все цели операции были достигнуты, и в ходе перестрелки в Оленевке и Маяке, где, как утверждается, находится российский радиотехнический полк и высокотехнологичная техника, "противник понес потери в личном составе и в технике". В этом районе располагались обширные объекты противовоздушной обороны и ракетные комплексы, в том числе передовые системы.

Киев заявил, что каждая из этих операций приближает Украину на шаг к освобождению Крыма.