Украина: карта боевых действий по данным ISW, 25 сентября

By Euronews

ISW: российские войска отказываются от «оперативно оправданного отхода» на южные позиции

Институт изучения войны отмечает, что в ходе контрнаступления украинских войск в районе Орехова на западе Запорожской области сложилась «очень динамичная ситуация».

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Аналитический центр подчёркивает, что ситуация остается динамичной и неясной, а тактическая обстановка, скорее всего, будет быстро меняться. Пока рано прогнозировать, удастся ли украинским войскам добиться оперативного прорыва на этом участке фронта.

В районе Орехова украинские войска ведут наступление по трём направлениям: из Работина на Новопрокопьевку, а также наступают к западной части Вербового и севернее него.

Данные НАСА о тепловых аномалиях, собранные в период с 22 по 24 сентября, показывают необычайно интенсивное их скопление к северу от Вербового. Эти аномалии, хотя и не говорят однозначно, но свидетельствуют о боевых действиях к северу от Вербового и подтверждают российские и украинские сообщения об украинской активности между Новофёдоровкой и Вербовым.

ISW утверждает: российские войска продолжают тратить значительные силы на контратаки с целью удержания занимаемых позиций и, похоже, отказываются предпринимать оперативно оправданные действия по отходу на подготовленные оборонительные позиции дальше на юг.

Российские жертвы из-за удержания каждого метра могут быть направлены на достижение целей Кремля в области информационной и гибридной войны.