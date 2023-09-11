Тяжелые бои к северу от Донецкого аэропорта

Украинские войска освободили часть села Опытное.

Украинские и российские источники рассказали о тяжелых боях к северу от Донецкого аэропорта, который стал линией фронта с тех пор, как прокси-силы РФ взяли под контроль часть Донецкой области в 2014 году.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила в понедельник, что украинские войска освободили часть села Опытное.

Село расположено между Авдеевкой и оккупированным Донецком, примерно в 3 км к северу от Донецкого международного аэропорта, где в 2014-2015 гг. шли тяжелые бои, когда прокси-силы РФ атаковали этот район.

По словам главы Авдеевской гражданской военной администрации Виталия Барабаша, украинским силам "удалось там закрепиться".

Неофициальные российские источники признали отвод войск из этого района, что означает приближение украинских войск к оккупированному Россией городу Донецку.

Аналитический центр ISW сообщает, что российские военные блогеры утверждают, что ситуация в Опытном непростая, и что в городских районах продолжаются бои.

За последние несколько дней министерство обороны Великобритании заявило: по мере продвижения элементов ВСУ в многослойную главную российскую линию обороны к востоку от города Работино, весьма вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта для замены ослабленных подразделений в районе Работино. Эти переброски, вероятно, ограничивают возможности России по проведению собственных наступательных операций на других участках линии фронта.

ISW также добавляет, что привлечение некоторых наиболее боеспособных соединений российских вооруженных сил к ограниченным контратакам на этом важнейшем участке фронта, вероятно, приведет к дальнейшему истощению этих соединений.