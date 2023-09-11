By Euronews

На третий день после разрушительного землетрясения власти Марокко согласили принять помощь от четырех стран — Испании, Великобритании, Катара и ОАЭ. Иностранные спасатели прибыли в страну и присоединились к разбору завалов.

Марокканские спасатели продолжают разбирать завалы в разрушенных землетрясением районах. В понедельник к ним присоединились поисково-спасательные бригады из других стран: Рабат согласился принять помощь от Испании, Великобритании, Катара и ОАЭ, но не более того — из-за опасений "отсутствия координации".

РЕКЛАМА

С каждым часом шансы найти выживших уменьшаются. По последним официальным данным, погибли более 2100 человек, не менее 2400 получили травмы. Вероятно, эти цифры еще возрастут.

Без крыши над головой остались тысячи людей. Они живут в палаточных городках и остро нуждаются в продуктах питания, воде и лекарствах.

Подземный толчок магнитудой 6,8 произошел в Атласских горах, к юго-западу от Марракеша, вечером в пятницу. В отдаленных районах целые деревни были фактически стерты с лица земли.

Землетрясение стало сильнейшим в Марокко за последние 120 лет. Значительно пострадало архитектурное наследие страны. В Атласских горах частично обрушилась мечеть Тинмель, построенная в XII веке, — один из самых важных исторических памятников королевства. Кроме того, значительно пострадал старый центр Марракеша, который входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.