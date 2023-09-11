Гонка со временем: в Марокко после мощного землетрясения продолжаются спасательные работы

By Euronews

В Марокко после разрушительного землетрясения люди боятся возвращаться в свои дома. В пострадавших от стихии районах идут спасательные работы. Число жертв растет.

Спасатели в Марокко разбирают завалы, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке под рухнувшими домами после мощного пятничного землетрясения.

РЕКЛАМА

Жертвами стихии стали более 2100 человек. Эти цифры не окончательные. Ранения получили свыше двух с половиной тысяч человек. Многие находятся в критическом состоянии. Тысячи людей остались без крыши над головой.

Толчок магнитудой 6,8 произошел вечером 8 сентября на юге Марокко. Эпицентр находился в малонаселенном районе Атласских гор, в 72 километрах к юго-западу от Марракеша. Землетрясение ощущалось в прибрежных городах Рабат и Касабланка.

В воскресенье в Марокко прибыла испанская спасательная команда: 50 военных, с ними четыре поисковые собаки. Они работают в районе, расположенном в 25 километрах от эпицентра землетрясения.

Спасатель из Испании:"Мы были в Турции. Мы помогаем по всему миру, независимо от расстояния. Что касается нашего соседа, у нас близкие отношения с Марокко, нам просто необходимо было приехать".

Палаточный городок недалеко от Марракеша Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

После разрушительного землетрясения в Марокко были зафиксированы повторные подземные толчки меньшей мощности. Люди боятся возвращаться в свои дома и продолжают спать на тротуарах и площадях.

По данным Всемирной организации здравоохранения природная катастрофа затронула 300 000 жителей Марокко. Они нуждаются в продовольствие, воде и лекарствах. Сейчас работа спасательных служб сосредоточена на отдаленных районах, где стихия разрушила целые деревни.