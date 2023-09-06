США передадут Украине новый пакет помощи

By Euronews

Энтони Блинкен отметил прогресс контрнаступления ВСу

Соединённые Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи, объёмом более 1 млрд долларов. Об этом объявлено в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Поездка началась в среду утром и рассчитана на два дня.

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Ранее в среду об ещё одном пакете, на 175 миллионов, объявили в Пентагоне. В него войдут средства ПВО и снаряды с обеднённым ураном для американских танков «Абрамс».

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«Это битва, в которой мы должны победить, и победим. И мое сегодняшнее послание от имени президента Байдена, Соединённых Штатов к украинскому народу — точно так же, как мы до сих пор поддерживали вас, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение 20 месяцев, мы продолжим поддерживать вас, мы будем с вами, когда вы будете определять своё будущее и восстанавливать свободную, жизнестойкую, процветающую Украину».

В числе прочего, по словам самого Блинкена, в новый пакет войдут средства разминирования. Глубоко эшелонированные минные поля и укрепления российской армии, по заявлениям ВСУ, стали главным препятствием в ходе летнего контрнаступления. В Москве его назвали провальным. Энтони Блинкен в ходе визита отметил «существенный прогресс» украинской операции.