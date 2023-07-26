Зеленский заявил, что коррупция чиновников во время войны вызывает ярость

Euronews

Зеленский выступил с резким заявлением против злоупотреблений должностными полномочиями. Меры по борьбе с коррупцией — одно из главных условий евроинтеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не потерпит со стороны чиновников предательства государственных принципов и интересов общества, пока страна пытается найти средства для защиты от российской военной агрессии. По словам Зеленского, миллионы украинцев и украинок сосредоточились не на себе, а на защите государства и жизни, и в такой ситуации любое личное обогащение вместо защиты интересов Украины вызывает ярость.

Заявление президента прозвучало на фоне громких расследований, связанных с коррупцией.

Во вторник стало известно об открытии уголовного дела в отношении уже бывшего депутата партии "Слуга народа", который после служебной командировки в Польшу не вернулся в Украину, а отправился на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу. Депутат Юрий Аристов подал в отставку.

На днях в Киеве был задержан бывший военком Одессы Евгений Борисов, он подозревается в незаконном обогащении.

Меры по борьбе с коррупцией — одно из главных условий евроинтеграции Украины. Евросоюз обещает предоставить Киеву 50 миллиардов евро на восстановление страны, но требует искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи.

Во вторник стало известно, что на линии фронта в Украине ранения получил американец Тревор Рид, который в прошлом году в ходе обмена был отпущен из тюремного заключения в России. Госдеп США заявил, что Рид не занимался в Украине какой-либо деятельностью от имени американского правительства.