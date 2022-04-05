Рустем Умеров: "Переговоры с Россией надо продолжать"

Рустем Умеров - украинский политик, депутат, представитель интересов крымскотатарского народа, входил в состав делегации Украины на переговорах с Россией в Турции.

В интервью Euronews он рассказал о предполагаемых зверствах российских военных в Буче, в то время как Москва продолжает настаивать на их непричастности к убийствам мирных жителей.

Рустем Умеров, украинский переговорщик:

"Это геноцид. Это военное преступление. Вот почему нужно, чтобы за рассмотрение взялся Гаагский трибунал. Это единственный способ привлечь их к ответственности".

Наш собеседник разделяет опасения украинского правительства в том, что случившееся в Буче не единственная ужасная глава в истории этой войны.

Рустем Умеров:

"Зверства творят не только в Киеве, но и в Чернигове, Харькове, других городах... Мы не знаем, что будет в Херсоне и Запорожье, которые находятся в оккупации... Мы не верим в то, что есть какой-то прогресс в вопросе вывода войск. Они отступают, потому что наши силы защищают свою территорию под грамотным руководством. В конце концов, мы хотим, чтобы всё это закончилось. Вот почему нам необходимо продолжать переговоры".

Рустем Умеров подчёркивает: приоритетным пунктом для Киева является получение гарантий безопасности от международного сообщества. Только после этого переговоры будут продолжены, потому что украинская сторона не верит ничему из того, что обещает Россия.

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