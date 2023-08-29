Въезд в Большой Лондон станет платным

В рамках плана по сокращению вредных выбросов в атмосферу (ULEZ) правительство Великобритании вводит ежедневную плату за въезд в зону так называемого Большого Лондона. Эта мера коснется автомобилей работающих на газе до 2006 г. выпуска и дизельных до 2015 г. .

В рамках плана по сокращению вредных выбросов в атмосферу (ULEZ) правительство Великобритании вводит ежедневную плату за въезд в зону так называемого Большого Лондона. Эта мера коснется автомобилей работающих на газе до 2006 г. выпуска и дизельных до 2015 г. .

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Хирра Хан Адеогун, заместитель директора компании Possible:

— Слишком долго наименее обеспеченные жители Лондона страдали от автомобильного засилья, когда машины ставились на первое место в инфраструктуре города. Мы хотим начать обратный процесс. Мы знаем, что к 2030 году нам необходимо сократить использование автомобилей как минимум на 25%. И ULEZ - это всего лишь один маленький шаг, который поможет нам достичь этой цели.

Начиная с 2019 года аналогичные правила действовали только для въезда в центр Лондона. Отныне этот закон коснется более чем 9 млн человек, среди которых немало его противников.

Хирбод Пирния, студент:

— Из-за этого плана я не смогу платить за учебу в университете. Из-за платы за ULEZ я не смогу ездить на работу. Я не смогу ездить к своему врачу в Бромптонскую больницу, потому что сразу же, как только я выйду из дома, мне придется потратить 12,50 фунтов за ULEZ и еще 15 фунтов за пробки.

По мнению политологов, принятие подобного решения на фоне инфляции может повлиять на предстоящие выборы мэра Лондона, запланированные на май 2024 года.