Годовщина Чернобыля: знаете ли вы, что делать в случае аварии на АЭС?

Andrew Naughtie

Чернобыльская катастрофа произошла в прошлом веке, 37 лет назад, но она по-прежнему влияет на дебаты о том, может ли атомная энергетика быть безопасной.

Угроза еще одной аварии в Европе стала реальностью в 2022 году, когда российские военные более пяти недель находились в "зоне отчуждения" вокруг Чернобыльской АЭС. Кроме того, мир и сейчас с тревогой следит за ситуацией на Запорожской АЭС, территории рядом с которой не раз попадали под артиллерийские обстрелы.

В разных европейских странах свои взгляды на будущее атомной энергетики.

Германия обязалась полностью закрыть свою атомную сеть после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году и завершила процесс этой весной, но миллионы европейцев сегодня живут в непосредственной близости как минимум от одной атомной электростанции.

Всякий раз, когда вспоминают о Чернобыле - будь то война или получивший признание критиков телесериал, - люди неизбежно начинают задаваться вопросом, что делать, если авария произойдет рядом.

Как себя обезопасить: рекомендации властей разных стран

Граждане, проживающие неподалеку от базы Королевского военно-морского флота в Портсмуте (Англия) получили от местного совета подробные рекомендации о том, что делать в случае ядерной аварии.

Их предупредили, что такая авария, скорее всего, будет локализованной - в пределах базы - и ни в коей мере не будет напоминать взрыв атомной бомбы, но люди все равно могут подвергнуться воздействию радиации.

"Главный способ обезопасить себя - оставаться внутри, закрыв окна и двери, тогда ни одна из радиоактивных частиц не сможет попасть к вам", - говорится в рекомендациях.

"Чтобы снизить риск проникновения радиоактивного загрязнения в здание, выключите вентиляционное оборудование, котлы центрального отопления и газовые камины, которые забирают воздух извне", пишут специалисты.

Людям также рекомендуется слушать радио и искать новости в Интернете, но не пользоваться мобильными телефонами, чтобы не перегружать сети.

Чернобыльская АЭС, 2013 год AFP

Во Франции 56 атомных электростанций. На случай аварии правительство советует жителям иметь так называемый "тревожный чемоданчик", включающий копии важных документов, лекарства, одежду, запас еды и воды.

Людям рекомендуется укрываться в помещении - с закрытыми окнами - и принимать таблетки йода для борьбы с радиационным отравлением.

В Испании, где семь атомных электростанций вырабатывают примерно пятую часть всей энергии страны, правительство выпустило рекомендации на дюжине разных языков на случай чрезвычайной ситуации.

"Лучший способ оставаться в безопасности в любой радиационной чрезвычайной ситуации - это зайти в помещение и оставаться внутри. Преграда между вами и источником радиации обеспечивает защиту, пока вы ждете инструкций от спасателей", - пишут испанские власти.

В Швеции, где на трех атомных электростанциях работают шесть реакторов, рекомендовано держаться на значительном расстоянии от источника радиации и находиться в опасной зоне как можно меньше времени.

АЭС Оскарсхамн в Швеции, 2008 год AP Photo

Старые атомные станции представляют больший риск

К счастью, вероятность того, что европейцы подвергнутся воздействию радиации в результате аварии на АЭС, весьма мала.

К катастрофе в Чернобыле в 1986 году привели просчеты при проектировании реактора, низкий уровень техники безопасности и информационный хаос после аварии. Можно сказать, что эти факторы отсутствуют, когда речь идет о современном секторе атомной энергетики в Европе.

Ученые из женевского Института биосферы подробно изучили ущерб, который может быть нанесен в результате аварии на АЭС в Швейцарии, на одной из которых все еще работает старейший в мире реактор.

Согласно их выводам, в результате аварии в Швейцарии могут пострадать от 16 до 24 миллионов человек, в зависимости от погоды, тысячи смертей, связанных с радиацией, могут произойти за пределами Швейцарии.

Некоторые страны обеспокоены угрозой утечки ядерного излучения от своих соседей и, более того, принимают превентивные меры. Старейший британский реактор, ныне выведенный из эксплуатации Селлафилд, был больным местом на протяжении десятилетий: пожар в 1957 году поднял в воздух радиоактивные частицы, которые были обнаружены в Скандинавии и Германии; отходы не раз сбрасывались и по неосторожности попадали в Ирландское море.

Сегодня невероятно сложная операция по очистке, которая продолжается на объекте, обходится британскому государству в 2,25 миллиарда евро в год. При этом риск попадания радиоактивных отходов в морскую воду, с которым придется справляться Ирландии, Исландии и северо-западной Европе в целом, сохраняется.

АЭС Селлафилд в Англии, 2007 год AP Photo

Когда в 2021 году энергоблоки АЭС "Фукусима-1" в Японии были повреждены цунами, японские власти эвакуировали всех в радиусе 20 км. Более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, десятки тысяч уехали из близлежащих районов по собственному желанию.

Когда британские исследователи Уильям Наттолл и Филип Томас провели эксперимент, чтобы выяснить, что потребуется, если подобная катастрофа произойдет на юге Англии, они подсчитали, что эвакуация потребовалась бы только жителям одной близлежащей деревни.

Как отмечают исследователи, потрясения, связанные с длительной массовой эвакуацией, сами по себе могут представлять проблемы для здоровья населения.

"Всемирная организация здравоохранения зафиксировала потрясения, вызванные чернобыльской катастрофой, среди переселенцев, обнаружив приобретенные в результате депрессию и алкоголизм", - пишут они в The Conversation.

"Рост самоубийств и наркомании среди населения может сократить жизнь эвакуированных сильнее, чем радиация. Подобные данные начинают появляться и после Фукусимы, особенно в отношении самоубийств среди мужчин", - пишут исследователи.

На данный момент общая тенденция развития ядерной энергетики в Европе неясна, но закрытия всех АЭС в Европе не предвидится. Вывод из эксплуатации реакторов в некоторых странах приостановлен. Финляндия вводит новые энергоблоки, чтобы заполнить энергетический пробел, вызванный прекращением сотрудничества с РФ. Это означает, что реакторы останутся вблизи домов финнов на полвека или даже дольше .