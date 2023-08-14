Хунта может ликвидировать Базума за "госизмену"

Мятежники в Нигере заявили, что готовы к диалогу с ЭКОВАС, но собираются преследовать свергнутого президента Мохамеда Базума за "госизмену"

Военные-мятежники в Нигере заявили, что намерены преследовать свергнутого президента страны Мохамеда Базума по обвинению в госизмене и подрыве государственной безопасности, из-за чего политику может грозить смертная казнь. Именно такое наказание используют в этой стране по подобным обвинениям. По словам пресс-секретаря хунты, соответствующие доказательства уже собраны.

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Амаду Абдраман, член Национального совета по защите отечества: "Правительство Нигера на данный момент собрало необходимые доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера после его контактов с гражданами нашей страны, главами иностранных государств и руководителями международных организаций".

Свергнутый глава государства, по некоторым данным, находится в президентском дворце в столице Нигера, его фактически держат в заложниках.

Ранее сообщалось, что глава мятежников генерал Абдурахман Тчиани дал согласие на начало переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки.

В четверг главы государств ЭКОВАС поддержали скорейшее начало интервенции в Нигер.