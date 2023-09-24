By Euronews

Франция выведет из Нигера свои войска и отзовёт посла: президент Макрон

Франция до конца года выведет из Нигера свой воинский контингент и отзовёт посла: об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Париж прекращает сотрудничество с хунтой, захватившей власть в Нигере в июле.

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Они с самого начала настаивали на выводе французских войск, но в Париже исключали такой шаг.

Французы, наряду с солдатами нескольких других стран, были расквартированы в Нигере в рамках операции «Бархан» для борьбы с исламистами.