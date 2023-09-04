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Нигер: тысячи людей требуют вывода французских войск, Париж сопротивляется

Протесты в Ниамее против пребывания французских военных в Нигере. Надпись на майке: "Франция должна уйти"
Протесты в Ниамее против пребывания французских военных в Нигере. Надпись на майке: "Франция должна уйти" Авторское право AFP or licensors
By Euronews
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В Ниамее продолжаются протесты против пребывания французских военных и посла Пятой республики в Нигере.

Тысячи людей собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы призвать Францию вывести свои войска из страны в соответствии с требованием военных, пришедших к власти в конце июля.

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Демонстрация прошла возле базы, на которой размещены около 1500 французских солдат.

3 августа генералы, пришедшие к власти в результате государственного переворота, денонсировали некоторые из двусторонних военных соглашений с Парижем. И на окончательное их завершение давался месяц.

Министр внутренних дел Нигера также лишил дипломатического иммунитета и визы посла Франции Сильвена Итте и потребовал его "высылки".

На что глава МИД Пятой республики Катрин Колонна заявила, что они не обязаны подчиняться указаниям министра, который не имеет легитимности".

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