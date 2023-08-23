"Сделано в Катаре": примеры успеха семейного бизнеса и транснациональных конгломератов

От идеи до конечного продукта: в этом выпуске программы Qatar 365 мы познакомимся с крупными и малыми предприятиями, успешно работающими в стране и за рубежом.

Катарская промышленность процветает. Примером одной из успешных крупных компаний можно назвать Suhail Industries. В 2012 году это был завод по переработке аккумуляторов. С тех пор он превратился в промышленный холдинг, занимающийся переработкой и производством бронзовых, медных, алюминиевых и стальных отливок, пластмассы и даже бумаги.

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Когда речь заходит о тонкостях ведения бизнеса, Suhail Industries представляет собой хорошо отлаженный механизм, обеспечивающий превращение Катара в гиганта промышленности.

В частности, компания производит трубы, которые доставляются через половину планеты в США. Изделия покидают завод только после тщательной проверки и нанесения на них важной надписи - "Сделано в Катаре".

Знак качества "Сделано в Катаре" Euronews

"Сейчас у нас 15 заводов, все они относятся к машиностроительным отраслям, это литейное производство, мы перерабатываем стальной лом в чугун и литье из ковкого чугуна", - поясняет директор по развитию Suhail Industrial Holding Group Шади Афиф.

Недавно компания открыла 15-й по счету завод. Его площадь более 13 тысяч кв. м., на которых установлено около 60 промышленных машин.

Но это не совсем обычный завод: здесь помимо обычных станков установлено высокотехнологичное оборудование, кондиционеры и даже есть немного зелени. Компания Suhail Industries бросает вызов стереотипу, что промышленный завод не может быть экологичным.

"Нашей главной целью было построить современный завод и обеспечить его экологичность, чтобы воздействие на окружающую среду было нулевым", - говорит Омар Зиад Атиех, управляющий заводом. "В принципе, все отходы, которые могут повлиять на окружающую среду, необходимо обрабатывать должным образом, а для сотрудников нужно создавать комфортные условия труда. Мы использовали японские методики. Например, посадили на территории завода деревья, которые создают приятную атмосферу".

Дела Suhail Industries идут настолько хорошо, что международный рынок составляет более половины ее клиентуры. Лишь 20-30% продукции группы предназначено для катарского рынка, еще 20% - для стран Персидского залива, а 60% экспортируется, в частности, в США, Китай и Корею.

С завода на ферму

Несмотря на пустынный ландшафт, инвестиции в катарское сельское хозяйство стали для страны важным делом. Жители всего Персидского залива ежедневно получают отсюда свежие овощи.

Ферма Safwa - одно из старейших семейных предприятий Катара, которым управляет Фардан Фахад Альфардан.

Альфардан объясняет, что без инвестиций в технологии сельскохозяйственного производства выращивание зелени и овощей было бы невозможно.

Томаты и перец хабанеро в центре пустыни Euronews

"Всё началось в 1975 году. Поначалу это было скорее место, куда наша семья выезжала на пикник каждые выходные. Размер фермы был тогда около 100 квадратных метров, сейчас ее площадь достигла почти 1 млн. кв.м", - рассказывает Альфардан.

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Он вспоминает, как поначалу выращивал дома на аквапонике помидоры черри и базилик для пиццы, которую очень любит.

"Как-то я рассказал своему деду об этой системе, и заметил, что у нас больше никто их не выращивает. Но если я могу, то и другие смогут. Он ответил, что если я вложу собственные деньги и выращу черри и базилик у него на глазах, то он добавит свои средства и сделает мою ферму частью семейной группы".

Safwa производит продукцию премиум-класса, которую невозможно вырастить в Катаре иным способом. Среди продуктов - итальянский базилик, капуста, салат-латук и перец.

"Честно говоря, я сам поражаюсь, как нам это удалось. Снаружи сейчас жара 48-50 градусов. Но внутри помещения мы устанавливаем температуру 28-30 градусов, что для некоторых культур очень хорошо", - рассказывает Альфардан.

Большой бизнес, маленький бизнес: одна семья

Новая мастерская Аймана Натшеха Euronews

Айман Натшех - генеральный директор компании Azure Trading & Contracting. Его компания производит мебель по индивидуальным заказам уже более двух десятилетий. Палестинский бизнесмен гордится тем, что открыл свою мастерскую в ставшей родной для него стране.

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"Это была моя мечта - иметь свой цех. Раньше мы арендовали мастерскую. Мне, как человеку, который учился и живет в Катаре, хотелось бы видеть какую-то продукцию, изготовленную в нашей стране, под знаком "Сделано в Катаре". Мы можем многое делать здесь и не нужно будет импортировать", - говорит Натшех.

Прежде чем нанять менеджера по социальным сетям, Натшех полагался на цифровые технологии своей дочери.

В 2021 году Хана пошла по стопам отца и открыла свой собственный бизнес. Сейчас она является владелицей компании Blankk и осуществляет все свои продажи и маркетинг исключительно через Интернет. Она придумывает и изготавливает экологически чистые открытки и наклейки ручной работы для особых случаев.

Открытки Ханы Euronews

"Я люблю дарить подарки и делать их индивидуальными, и мне хотелось привнести это на рынок", - говорит она.

"Я наблюдала за тем, как мой отец развивал свой бизнес, как он делал это с самого начала и до тех пор, пока не оказался там, где он находится сейчас, как он развивался и совершенствовался и насколько он вырос на рынке. И я думаю, что это очень мотивировало меня".

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Катарские предприниматели - главная опора устойчивого роста страны, а благоприятная экономическая среда способствует появлению небольших, но амбициозных предприятий.