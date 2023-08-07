Правительство рассматривает возможность отправки мигрантов на вулканический остров Вознесения, расположенный посреди Атлантического океана, почти в 6 500 км от Великобритании

В целях сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев правительство Великобритании намерено использовать для их размещения баржи и бывшие военные базы.

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В понедельник первая группа мигрантов поднялась на борт "Бибби Стокгольм" - баржи длиной 93 м и шириной 27 м, пришвартованной в гавани Портленда. На ее борту в 222 каютах смогут разместиться около 500 мигрантов.

Судно, принадлежащее шведской компании, ранее использовалась для размещения работников нефтяных промыслов и мигрантов в других странах.

В Портленде проект вызвал споры и гнев местных жителей: одни опасаются за свою безопасность, другие осуждают "плавучую тюрьму" у подножия острова с населением около 13 тыс. человек. Власти опровергают этот термин и заверяют, что мигранты свободны.

В понедельник неправительственная организация Care4Calais, занимающаяся защитой мигрантов, осудила "жестокую" и "бесчеловечную" систему, заявив, что некоторые беженцы "пережили пытки и рабство, а также травматический опыт пребывания в море".

Министр внутренних дел Сара Дайнс заявила Би-би-си, что люди, прибывшие в Великобританию нелегальным путем, должны иметь "базовое, но надлежащее жилье" и что они "не могут рассчитывать на проживание в четырехзвездочном отеле".

Газета The Times сообщила в воскресенье, что правительство рассматривает возможность отправки мигрантов на вулканический остров Вознесения, расположенный посреди Атлантического океана, почти в 6 500 км от Великобритании.