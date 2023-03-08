Учить по-новому: в Катаре строят экономику знаний с опорой на образовательные инновации

_Катар полным ходом готовится к трансформации - стать к 2030 году передовой страной, способной "обеспечивать собственное развитие и высокий уровень жизни населения на протяжении многих поколений". В основе стратегии, сформулированной властями - четыре столпа: развитие человеческого потенциала, а также экономическое, социальное и экологическое развитие._В новом выпуске программы "Катар 365", который вы можете посмотреть на видео выше, Лайла Хумайра и Адель Халим, репортеры Euronews, исследуют, как образование становится в Катаре действенным инструментом прогресса и как страна осваивает доступные для всех форматы обучения.

Город знаний

Настоящий образовательный хаб близ Дохи - Education City, город в городе, где размещена штаб-квартире Катарского фонда. А еще - кампусы, вузы, образовательные центры; городок площадью 12 квадратных километров был основан матерью эмира Катара шейхой Мозой бинт Насер. Она подробно описывает на своём сайте увлечение образовательными методиками, рассказывает, как "в течение многих лет стимулировала социальные и образовательные реформы в Катаре и мире через инициативы по развитию молодежи".

Сейчас в Education City обучается 10 600 студентов, здесь, в числе прочего, обещают возможность получить "западное образование в условиях Ближнего Востока". Но Education City - еще и важнейшая экспериментальная площадка, где ищут и воплощают в жизнь практики, способствующие сокращению разрыва в образовании между странами и регионами.

Работа идет в том числе и по линии WISE. Эта инициатива увидела свет в 2009 году, и с тех пор служит глобальным эталоном современного образования, поощряя лучшие профильные проекты планеты денежными призами. Всего инициатива коснулась жизни и обучения 250 миллионов человек в 200 странах.

Лучшие в 2022-м

Премия WISE по итогам прошлого года была вручена за проекты в сфере борьбы за здоровье климата и поддержку образования в условиях пандемии. Среди победителей - индийская группа Reap Benefi. Она предлагает двухмесячные программы наставничества для обучения молодых основам борьбы с изменением климата - с опорой на новые технологии.

По оценкам Международной организации труда, глобальное потепление может уничтожить 34 миллиона рабочих мест в Индии к 2030 году, но основатель и генеральный директор Reap Benefit Кулдип Дантевадия надеется не допустить этого и активно инвестирует в молодых. "Я не думаю, что молодежь - наше будущее, - отмечает он. - Молодые — это наше настоящее. И решать сложнейшие проблемы завтрашнего дня следует начинать уже сегодня".

Еще одним победителем премии WISE Awards стал проект "обитателя" Education City, группы Education Above All. В его рамках создан Банк бесплатных образовательных ресурсов без интернета (IFERB) для расширения доступа к образованию.

Обучение детей в бедных общинах идет без интернета. Education Above All

IFERB, таким образом, - это бесплатные учебные ресурсы, игры и занятия без экрана для детей в возрасте от 2 до 16 лет. Методику разработали для борьбы с перебоями в образовательном процессе во время пандемии, особенно - в отдаленных районах и районах с низким уровнем дохода. "Идея заключалась в том, чтобы подумать о проектном обучении, мы хотели упростить его для общин с низкими ресурсами, - рассказывает директор по инновационному развитию компании Education Above All Джанхви Канория. - Мы хотим убедиться, что дети, у которых ничего нет, в том числе нет и доступа к педагогам, могут учиться таким образом".

Инклюзия через дружбу

Доктор Асмаа Аль Фадала, директор по исследованиям и разработке контента WISE, вспоминает, как сильно пандемия подорвала детей с особыми потребностями в обучении.

В этот сложный момент WISE совместно с Кембриджским университетом провели масштабный опрос родителей таких ребят. "В итоге мы пришли к определенным заключениям, выработали рекомендации. Например, здесь, в Катаре, мы увидели, что связь между школой и родителями очень сильна. На основе собранной информации мы пишем "дорожную карту" по инклюзии в образовании и проблемам обучения для особенных детей", - резюмирует эксперт.

Дружба через Best B​uddies. Euronews

Тем более, что в этой области Катар уже имеет передовой опыт. В его арсенале, в числе прочего - созданная 15 лет назад программа Best Buddies Qatar. Она направлена на улучшение школьной интеграции для людей с трудностями в обучении. В рамках проекта аниматоры знакомят ребят в возрасте от 12 лет, подбирая их по интересам и так способствуя возникновению дружеских связей.

Идея - расширить представление нормотипичных людей о своих сверстниках с когнитивными нарушениями. Рания Абуфайда, эксперт программы, отмечает, что возникшие дружеские отношения, как правило, "долговечны", поскольку люди подбираются по "полу, возрасту, интересам".

Вы не одиноки

Сопровождение ребенка с трудностями в обучении может стать настоящим вызовом для родителей. Помочь им решили три катарские мамы, запустив ресурс в Instagram.

Айша Аль-Амари, одна из основателей платформы Autism Parents, вспоминает, что с трудом принимала особенности своего ребенка. Но, получив точный диагноз, она решила, что обмен знаниями поможет и ей, и другим родителям детей-аутистов. "Мы обнаружили, что после общения с другими матерями, у которых за плечами - сходный опыт, нам легче изыскивать оптимальные обучающие и терапевтические решения для собственных детей", - говорит она.

Безопасная сеть

Одна из проблем, с которой сталкиваются сегодняшние дети и подростки – это гарантии безопасности в интернете. Во время мероприятия Learning Days в Дохе корреспондент Euronews Адель Халим побеседовала с Нимешем Пателем, соучредителем технологической компании Kabuni. Она стремится создать безопасную для детей "метавселенную".

"Безопасность складывается из нескольких элементов, - считает Патель, - Как долго вы находитесь в интернете? Как будете взаимодействовать там, вести себя? Какие протоколы есть на случай, если что-то пойдет не так? Я думаю, нам - родителям, индустрии и пользователям - нужно работать сообща, чтобы выстроить в баланс между безопасностью и свободой в иммерсивном пространстве".