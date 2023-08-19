Украинское зерно транзитом через Румынию

Грузы доставляются в страну по суше, а затем перегружается на суда в румынских черноморских портах. В качестве альтернативного варианта рассматривается транспортировка зерна по реке Дунай в Центральную Европу, а затем по суше в порты Западной Европы

После выхода России из Черноморской зерновой сделки Киев ведет поиск различных альтернативных маршрутов экспорта зерна и других товаров.

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Одним из ключевых транзитных пунктов украинских грузов стала Румыния. Зерно доставляется в страну по суше, а затем перегружается на суда в румынских черноморских портах.

В качестве альтернативного варианта рассматривается транспортировка зерна по реке Дунай в Центральную Европу, а затем по суше в порты Западной Европы.

Премьер-министр Украины Шмыгаль подписал со своим румынским коллегой Чиолаку соглашение об упрощении прохождения всех видов товаров через границу.

В политической декларации, подписанной двумя премьер-министрами, говорится о необходимости значительного улучшения инфраструктуры наземного транспорта между двумя странами.