С февраля 2022 года лишь несколько российских олигархов выступили против вторжения в Украину. Дошло ли их публичное осуждение войны до российской общественности и повлияло ли на политику Кремля?

Вторжение России в Украину - это варварство, и я категорически против него", - заявил на прошлой неделе Аркадий Волож, соучредитель российской поисковой системы "Яндекс".

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"В Украине у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", - добавил он в своём заявлении, опубликованном в четверг.

Это жёсткое и привлёкшее внимание общественности высказывание поставило его автора в довольно короткий список российских олигархов, осудивших войну России против Украины.

Волож, основавший "Яндекс" в 1997 г., переехал в Израиль в 2014-ом. В прошлом году, после того, как ЕС включил компанию в список российских предприятий, подпадающих под санкции, он ушёл с поста генерального директора и покинул совет директоров.

Евросоюз тогда посчитал, что "Яндекс" _"несёт ответственность за продвижение государственных СМИ и нарративов,_связанных с агрессией России против Украины, в результатах поиска, а также за удаление контента, критикующего Кремль".

В мотивировочной части заявления Брюссель также обвинил Воложа в том, что он оказывает финансовую поддержку военной операции РФ. Тот назвал это решение "ошибочным".

Российские олигархи поддаются давлению Запада?

Может показаться, что публичное осуждение войны со стороны Воложа - свидетельство того, что введённые Евросоюзом санкции сработали, сказавшись на лояльности финансовых элит Путину.

Однако это не так, считает Эмили Феррис, научный сотрудник по вопросам российской и евразийской безопасности Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI).

"Очень легко выступать против режима, когда ты не живёшь в стране и когда большая часть твоих активов находятся за её пределами", - сказала Феррис в интервью Euronews.

"Большинство олигархов против войны не высказываются, - добавила она. - И это потому, что они всё ещё находятся в России и имеют там свои ресурсы. У меня нет подтверждения тому, что многие олигархи выводят свои активы из страны. Отчасти это объясняется тем, что сделать это на самом деле очень трудно".

Среди немногих других видных российских олигархов, выступивших против войны, - Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка - одного из крупнейших российских кредиторов. В прошлом году он отказался от российского гражданства, публично осудив "путинский фашизм".

До него то же самое сделал российский и израильский инвестор Юрий Мильнер, который в 2014 году уехал из России в США.

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Всех этих обладателей многомиллионных состояний объединяет то, что они находятся за пределами РФ.

"Если вы находитесь в России, очень трудно выступать против войны, поскольку вы можете оказаться под следствием", - пояснил в интервью Euronews Дэвид Льюис, профессор кафедры мировой политики Эксетерского университета (Великобритания).

Президент России Владимир Путин на конференции СВР России в Москве, 15 августа 2023 года Mikhail Klimentyev/Sputnik - AP Pool

"Те, кто хочет сохранить деловые связи с РФ, в основном молчат. И только те, кто находится за пределами страны и в значительной степени разорвал свои деловые связи с Россией, чувствуют себя способными и готовыми высказаться. И даже среди них таких людей не так много".

Льюис добавил, что "довольно навино" было полагать, что санкции настроят олигархов против Путина.

"Политика и бизнес в России настолько тесно переплетены, что практически невозможно сохранить свой бизнес, если ты выступаешь против курса правительства", - сказал он.

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Представители российской элиты внутри страны, которые стремились дистанцироваться от позиции Кремля по Украине, отреагировали на войну сдержанно, предпочитая избегать публичной поддержки вторжения, а не выступать против него, сказал Феррис.

В том числе поэтому резкое осуждение войны Воложем не вызвало ажиотажа.

"Я думаю, что это не имело большого практического значения, - сказал Феррис. - Люди в России не видят в олигархах и местных бизнесменах своего рода моральный компас для нации".

Заявления олигархов, осуждающие войну, также очень мало освещаются в российских СМИ, "если они вообще освещаются", - сказал Феррис.

Впрочем, как отмечает доцент бизнес-школы Хааса при Калифорнийском университете в Беркли Анастасия Федык, “путём вербализации своего недовольства, они могут нормализовать определённую риторику и оказать некоторое влияние на бизнес-элиту".

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Что должно произойти, чтобы олигархи выступили против Путина, и изменит ли это ситуацию?

"Такого рода отдельных случаев недостаточно для того, чтобы изменить нарратив Кремля или сдвинуть ситуацию с мёртвой точки в ближайшее время", - сказал Льюис.

"Влияние олигархов на принятие решений очень ограничено, особенно - решений относительно войны. Они гораздо больше зависят от Путина, чем он от них," - добавил он. - Это довольно слабые фигуры в российской политике".

Феррис согласен с тем, что те немногие акты неповиновения, которые совершают российские олигархи за рубежом, не могут даже подпортить имидж Путина внутри страны.

"Его власть на самом деле диктуется не этими мелкими олигархами, а военными лидерами, вооружёнными силами, людьми, которые близки к нему. И внутри этой группы не было разногласий относительно войны", - сказал Феррис.

Если бы против выступили владельцы крупнейших компаний, в которых трудятся тысячи людей, рискующие потерять работу, тогда это могло бы изменить ситуацию для Путина и российского общества. Но это вряд ли произойдёт.

"Всех, кто зарабатывает в этой стране большие деньги, в значительной степени контролирует Путин, ведь это он создал условия, позволяющие им стать настолько влиятельными", - говорит Феррис.

Анастасия Федык тоже считает, что мнение олигархов не имеет особого веса в стране, но это "симптомы", которые "подчёркивают всё более жёсткий авторитаризм и изоляционизм российского правительства, и то, что от действий режима по-прежнему выигрывает очень маленькая группа людей. Всё это не сулит хороших перспектив для экономического развития России, инноваций и даже политической стабильности”.