Предприниматель Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме", опубликовав фото соответствующей справки.

Тиньков ещё весной выступил с резкими высказываниями, осуждающими российское вторжение в Украину и ситуацию в России в целом. В марте из-за обвала котировок акций он лишился статуса миллиардера, а власти Великобритании внесли его в санкционный список.

В конце апреля он продал Владимиру Потанину долю в основанном им же "Тинькофф-банке". По его словам, сделка была заключена под давлением "из-за угрозы национализации", цена была намного ниже рыночной, и "после этого в России у него ничего не осталось".

В самом "Тинькофф-банке" слова о давлении Кремля опровергли, а кроме того заявили, что сменят название.

Олег Тиньков стал уже пятым бизнесменом из списков "Форбс", отказавшимся от российского гражданства. Ранее на такой шаг пошли основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер и основатель стартапа Revolut Николай Сторонский.